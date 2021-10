Déviation de Port-sur-Saône, le calme retrouvé dans la commune

Dans la matinée de ce lundi, des agents de la Dir Est ont retiré les barrières au nord et au sud de la déviation de Port-sur-Saône, aussitôt les premiers véhicules ont pu commencer à rouler sur les 8 kilomètres de route neuve construite pour dévier la commune.

Défi technique

Cette déviation en 2x2 voies dont les travaux ont duré 5 ans a été le plus gros chantier d'aménagement routier en Bourgogne Franche-Comté ces dernières années. Si on ajoute les 5 années d'études, le projet aura duré 10 ans, un chantier de 130 millions d'Euros.

Ce tracé a été réalisé avec quelques difficultés techniques. Un défit relevé avec la construction d'un viaduc de 600 mètres de long et en courbe, qui enjambe deux routes (RD56 et RD 20), la Saône et la voie ferrée (Paris-Mulhouse). Un second viaduc de 190 mètres de long enjambe la rivière la Scyotte.

Les premiers camions prennent la déviation de la RN19 à Port-sur-Saône © Radio France - Jean-François Fernandez

à lire aussi Déviation de Port-sur-Saône : la construction du viaduc entre dans sa phase finale

Le calme retrouvé en centre-ville

Pour de nombreux riverains de cette route nationale en centre ville de Port-sur-Saône, la vie était infernale.

Au delà du problème de sécurité avec le passage de camions, il était parfois quasi impossible de traverser la rue. Une circulation incessante de jour comme de nuit. Une habitante témoigne :

la fenêtre de ma chambre donne juste là, à 3 heures du matin, 4 heures du matin j'entends les camions

Un autre habitant :

la déviation ça fait 30 ou 40 ans qu'on en parle, c'est une délivrance

Mais la déviation ne fait pas que dévier les camions, c'est tout le flux de véhicules qui désormais va passer en dehors de la ville, donc en dehors de la rue principale et commerçante.

Le boulanger Eric Sponem craint de perdre des clients. Il ne bénéficiera plus des achats de passage :

Je pense qu'il y aura plus de gens qui ne passeront plus et ne s'arrêteront plus, que de gens qui reviendront s'arrêter parce que c'est plus simple d'accès. C'est très bien pour les habitants, mais c'est un tort pour les commerçants

Un avis radicalement opposé en revanche pour Jérôme Corti, pâtissier chocolatier :

On est plus chocolatier pâtissier, donc c'est plus des achats réfléchis que des achats quand les gens passent. C'est sûr qu'on aura plus de bénéfices avec la déviation, certains n'osent même pas se garer à cause des camions

Image insolite du pont de la Saône sans aucune véhicule en pleine journée à Port-sur-Saône après la mise en service de la déviation de la RN19 © Radio France - Jean-François Fernandez

La RN 19, un axe indispensable

De langres à la frontière Suisse, la RN compte de nombreux points noirs. L’opération de déviation de Port-sur-Saône, sous maîtrise d’ouvrage DREAL Bourgogne-Franche-Comté, fait partie du programme d’aménagement de la liaison Langres (A31) à Delle (frontière suisse), qui vise une amélioration :

de la liaison ouest-est.

de l’accessibilité des territoires traversés pour favoriser le développement économique régional et local.

des conditions de circulation et sécurité.