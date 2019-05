Déviation Est de Montebourg : le conseil départemental réalise une enquête auprès des usagers

Montebourg, France

Le conseil départemental de la Manche va réaliser une enquête sur le projet de déviation Est de Montebourg. Elle aura lieu sur une demi-journée, d'ici la fin du mois de mai. Elle va prendre la forme d'une courte interview de 45 secondes auprès des usagers. Cinq postes d'enquête vont être mis en place de 15 heures à 19 heures sur les axes routiers aux abords de Montebourg, Saint-Floxel, Quettehou et Morsalines. L'arrêt des véhicules se fera en agglomération, soit au carrefour avec stop, soit par la mise en place de feux provisoires.

45 secondes, top chrono

Tous les automobilistes ne seront pas interrogés, mais seulement une partie sur leur déplacement, leur motif et leur fréquence. Les informations recueillies permettront d'améliorer et de mesurer les évolutions de déplacements routiers, et d'évaluer les impacts de la déviation. L'organisation des postes d'enquête ne sera pas annoncée à l'avance pour éviter les modifications de comportement qui fausseraient les résultats. L'enquête pourra générer une gêne temporaire de la circulation, sous forme de ralentissement.

Fin 2018, le conseil départemental a voté le lancement d'études sur ce contournement Est de Montebourg. Une façon de désengorger cette commune traversée par les poids-lourds, et d'offrir un accès plus rapide à la Nationale 13 aux entreprises de l'agroalimentaire et de la conchyliculture. Le projet de deux voies coûterait aux alentours de 2 millions d'euros, et pourrait s'intercaler au milieu des plus gros chantiers que sont l'axe Saint-Lô/Coutances et Coutances/Granville.