Déviations, calendrier, collecte des déchets, le détail des perturbations avec le réaménagement du Pont-Neuf

C'est un chantier d'ampleur qui se prépare au cœur de Poitiers. Les travaux pour la réfection du Faubourg du Pont-Neuf vont débuter à partir du 28 août et vont s'accompagner de nombreuses perturbations. La mairie souhaite réaménager cet axe qui relie le centre-ville au campus et au CHU. 15.000 véhicules l'empruntent chaque jour.

Deux déviations mises en place

Le chantier va débuter par la fermeture du pont du pont-neuf fin août et pour une durée d'un an. Deux déviations vont être mises en place. L'une en passant par la voie André Malraux, l'autre via le pont Saint-Cyprien en suivant la promenade des Cours pour remonter vers la rocade. "On va rediriger les flux très en amont, dès Mignaloux via la RN147 ou lorsqu'on arrivera de Saint-Benoit. L'idée, c'est d'indiquer très tôt pour limiter les temps de parcours", explique Stéphane Allouch, adjoint à la mairie de Poitiers.

Deux déviations mises en place pour un an - Ville de Poitiers/Grand Poitiers

En revanche, la circulation des piétons et des vélos restera assurée pendant toute la durée des travaux. Côté transports en commun, Vitalis a revu son réseau pour dévier les bus qui passaient dans le quartier. La nouvelle carte prendra effet à la rentrée pour un an. La mairie précise que pour les personnes à mobilité réduite vivant dans la zone des travaux une navette sera mise en place pour les transporter jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche.

Le quotidien des riverains perturbés

Pour tenter de réduire les perturbations des habitants, la rue du faubourg a été divisée en quatre sections jusqu'à la route de Gencay. L'idée est de ne pas bloquer l'ensemble de l'axe en une seule fois, mais faire des travaux glissants. La réfection débutera entre Coligny et Pasteur, puis remontera jusqu'à Radio-Londres, Chatonnerie et la route de Gençay. La mairie promet ainsi de ne pas bloquer une section plus de quatre mois aux véhicules. Pour les habitants qui ne pourraient plus accéder durant cette période à leur garage, 35 places ont été réservées au niveau parking Clain Sainte-Radegonde. Des négociations sont aussi en cours pour en trouver d'autres dans les rues adjacentes. Les riverains vont aussi devoir revoir leurs habitudes concernant la collecte des déchets. Plus de ramassage porte-à-porte, des points de collectes vont être mis en place dans les rues accessibles aux camions-benne.

Les travaux doivent durer un an - Ville de Poitiers/Grand Poitiers

Un référent pour répondre aux questions des riverains

Face aux nombreuses inquiétudes exprimées par les habitants, la mairie annonce qu'un référent sera missionné. Il aura pour mission de répondre aux questions des riverains et des professionnels afin de leur trouver des solutions. "Il va être à l'écoute de tous ceux qui le contacteront, assure Stéphane Allouch. Cela peut être pour des problématiques de livraison, de déménagement, de venue d'un médecin, etc. Il sera présent en permanence sur le chantier".

Des secteurs incessibles pendant les travaux - Ville de Poitiers/Grand Poitiers

En ce qui concerne les travaux pour le secteur entre la route de Gençay et la Rocade, la mairie reste là plus floue. Ils doivent débuter, si tout se passe comme prévu, en janvier 2024 et durer jusqu'à la fin de l'été. Mais le détail des perturbations n'est pas connu. La ville précise juste qu'elles seront bien moins importantes que pour la partie basse du Faubourg.