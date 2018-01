Un appel à la grève est lancé pour la journée de mardi dans tous les EHPAD de France, ainsi que dans les services de soins et d'aides à domicile. Une intersyndicale (CGT, CFDT, FO, Unsa, CFTC et CFE-CGC) réclame plus de moyens, plus de personnels, pour de meilleures conditions de travail et un meilleur respect du patient. "On a choisi les métiers du soin pour faire du bien, explique par exemple une représentante CGT d'un Ehpad des Bouches du Rhône. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas".

Concrètement, ce manque de personnel signifie que les soignants n'ont plus le temps de s'occuper correctement des patients, comme le raconte Patrick, aide-soignant à Aix-en-Provence : "Quand vous arrivez à bien donner à manger à un résident, _le quarantième va manger froid"_. "Je vous lève, je vous lave et il faut manger vite. On en devient maltraitant, et on a beau alerter, ça ne bouge pas, renchérit une salariée mayennaise, des larmes dans la voix. On ne peut pas laisser des personnes âgées finir leurs jours dans des conditions comme ça ! Vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse, n'acceptez-pas qu'on le fasse aux autres."

Un quotidien décrit aussi par Emilie, infirmière dans une unité de soin de longue durée au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Elle doit veiller la nuit sur une centaine de patients dépendants : "Nos valeurs de bien-traitance, de bienveillance, de respect de la personne sont vraiment mises à mal." Les aides-soignantes disposent d'une demi-heure pour laver et habiller les patients, qui ne reçoivent qu'une douche par mois.

"Faire à la place" au lieu d'accompagner

Autre conséquence de ce manque de temps, les soignants racontent qu'ils finissent par "faire à la place" des patients au lieu de les accompagner, comme le décrit Nicole, aide-soignante à Argenton-sur-Creuse : "Aujourd'hui, on se dépêche, on fait la toilette à leur place, on "grabatérise" les résidents". Elle aussi parle d'une "bientraitance" qui disparaît, malgré les efforts des soignants. Plus de temps non plus pour discuter, regrette Sylvain, représentant CGT à Balvilliers, dans le Nord Franche-Comté : "Dans le temps on s'arrêtait, on avait du social, on parlait de leur vie. Aujourd'hui ça devient très difficile."

Catherine, aide-soignante en Sud-Gironde, est allée jusqu'à s'en rendre malade, elle est aujourd'hui en arrêt pour "burn-out" : "Les derniers jours avant que je m'arrête, au lieu d'être douze, nous étions six (...) Nous, on pense à l'humain. La rentabilité, ce n'est pas notre problème, et ce n'est surtout pas le problème des résidents, qui souvent ne finissent pas leurs jours dans les conditions dans lesquelles ils auraient aimé les finir. Cela s'appelle de la maltraitance institutionnelle."

Une aide-soignante périgourdine, quant à elle, a décidé d'écrire une chanson où elle dénonce un travail devenu "inhumain" et "mécanique". "Je voudrais vous raconter mon métier, ce beau métier", voilà les premiers mots du morceau.

Les mobilisations prévues ce mardi