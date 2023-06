Devoir de mémoire en Indre-et-Loire: "l'actualité nous rappelle que la paix est plus fragile que l'on pensait"

Comme chaque année, la France commémore le débarquement de Normandie en ce 6 juin. Des hommages qui font parti du devoir de mémoire sur lequel travaille également un tourangeau, Clément Horvath. Il vient de sortir un troisième livre dédié aux lettres d'un soldat américain de la Seconde Guerre mondiale, intitulé "Till the job is done", adapté également en documentaire.

Clément Horvath n'est pas un historien, mais un passionné et collectionneur de lettres de soldats de la Seconde Guerre mondiale. "Je suis tombé dedans quand j'étais petit, en allant en Normandie, en me rendant sur les plages du débarquement. C'est mon père qui m'a transmis cette passion. Cela fait 20 ans que j'essaye de collecter des témoignages d'époque à travers des lettres de soldats alliés pour leur rendre hommage", explique le trentenaire.

"Ce sera à nous de porter leur parole et préserver leur mémoire pour les générations futures."

Un travail qui permet le devoir de mémoire plus que jamais nécessaire aujourd'hui pour le tourangeau. "L'actualité nous rappelle que la paix est beaucoup plus fragile que l'on pensait. On a traversé trois quart de siècle dans une paix qui semblait immuable, aujourd'hui on réalise que cela n'est pas le cas. On a aussi les vétérans qui disparaissent. Ce sera à nous de porter leur parole et préserver leur mémoire pour les générations futures."

Ainsi, dans son troisième ouvrage, Clément Horvath raconte le parcours d'un combattant, le capitaine Otis Hewett de la 4e division d'infanterie américaine, du débarquement en Normandie jusqu'à l'Allemagne. "J'ai trouvé ses lettres complètement par hasard. C'était un lot exceptionnel de 250 lettres que j'ai sauvé des enchères. J'étais très surpris de la qualité du contenu. Cela fait 20 ans que je collectionne, jamais je ne suis tombé sur un lot aussi complet et fascinant car il censurait lui-même son courrier. Il y raconte absolument tout dedans". Si ce soldat est décédé dans les années 80, Clément Horvath a retrouvé en novembre 2020 sa famille. Une famille qui s'est rendue en Normandie cette année et avec qui le tourangeau a pu les mener sur les traces d'Otis.

Avec leur accord, Clément Horvath a ainsi réalisé un documentaire sur le parcours de ce soldat, diffusé en avant-première ce lundi au Airborne Museum. Un documentaire qui sera également disponible sur la plateforme Youtube le 10 juin prochain.