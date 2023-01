Devront-ils quitter la France ? 4 figurants de "Tirailleurs", tourné dans les Ardennes, menacés d'expulsion

Quatre jeunes ardennais qui ont été figurants dans le film "Tirailleurs", tourné en grande partie à Neufmaison dans les Ardennes , font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Une information révélée par le Collectif ardennais pour la défense des jeunes majeurs étrangers ce mercredi 4 janvier, le jour-même de la sortie en salles de ce long-métrage qui retrace l'histoire d'un père et son fils, tirailleurs sénégalais, engagés dans l'armée française pendant la Première guerre mondiale.

"C'est une symbolique évidemment très forte, qui est assez bouleversante", dénonce Amélie Lambert, membre du collectif. "Ce sont des jeunes Maliens, Ivoiriens, Guinéens, qui sont dans les Ardennes depuis maintenant un certain nombre d'années. Ils sont très bien intégrés dans la société française, travaillent dans des grandes entreprises ardennaises actuellement, sont dans des métiers qu'on pourrait dire en tension. Et en fait, c'est une histoire de papiers qui les rattrape alors qu'ils sont là depuis plusieurs années... Petit-fils de tirailleurs, arrières petit-fils de tirailleurs, jouant dans un film sur les tirailleurs, et aujourd'hui obligés de partir", se désole la militante.

Contactée, la préfecture des Ardennes indique que la participation à ce film ne peut entrer en ligne de compte dans le traitement des dossiers des jeunes concernés. Il nous a été précisé qu'il n'y a plus qu'un seul dossier en cours d'instruction, sans toutefois préciser les décisions prises concernant les trois autres. Des éléments complémentaires devraient nous être communiqués ce jeudi 5 janvier.