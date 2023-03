Diagnostic en cours pour les arènes de Mimizan, des travaux à venir

Certains signes peuvent alerter : des parties des arènes de Mimizan (Landes) sont rouillées, d'autres fissurées. Des morceaux sont même tombés. "Il y a des problèmes dans la structure" reconnaît le maire de la commune littorale, Frédéric Pomarez. Au point de présenter un danger pour la sécurité des 3000 spectateurs ? Question posée au dernier Conseil municipal. Pour le savoir et trancher sur les mesures prendre, la mairie veut s'appuyer sur l'expertise de spécialistes. La municipalité a commandé un diagnostic. Son résultat sera connu d'ici quelques jours.

Le bâtiment a plus de 50 ans

Une certitude : ce bâtiment, vieux de plus de 50 ans (il a été inauguré en 1970), a besoin de travaux. Il y en a même déjà eu l'année dernière, avant la saison estivale. "Nous avons dû purger le bâtiment, expose l'édile. C'est-à-dire, enlever le béton qui s'effritait pour permettre aux spectacles prévus de se tenir". Il en sera de même cette année présage l'élu, avant, vraisemblablement, des travaux de plus grande ampleur l'hiver prochain. "Encore une fois, tout dépendra des résultats de l'expertise, reprécise Frédéric Pomarez. On budgétisera ces chantiers sur 2023 et 2024."

Le maire l'assure : "l'enceinte est fatiguée, mais ne menace pas de s'effondrer. Elle ne fermera pas". Il se réserve tout de même le droit, si nécessaire, d'en réduire la capacité d'accueil, tant que le bâtiment n'aura pas eu droit à un coup de jeune. "On fera ce qu'il faut, on ne prendra aucun risque" promet le maire. Ce lieu, historique pour la tauromachie, est aussi une vraie salle de spectacle à ciel ouvert, un espace inhérent aux animations de la ville. A Mimizan, beaucoup d'associations s'y produisent chaque année.