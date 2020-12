Diakité quitte le centre d'accueil des migrants Pausa de Bayonne

"Nous avons le cœur gros" concède la présidente de Diakité Lucie Bortayrou. "C'est avec tristesse que nous quittons le centre Pausa". La nouvelle couvait depuis plusieurs jours mais cette fois l'annonce est officiellement dite devant le centre d'accueil des migrants de Bayonne. Depuis son ouverture, Pausa a vu passer près de 16 000 migrants dans les murs ternes de cet ancien dépôt de l'armée de terre sur le quai de Lesseps à Bayonne rive droite.

Diakité et sa soixantaine de bénévoles ont permis au centre de fonctionner durant plus de deux ans avec l'aide financière de la communauté d’agglomération Pays Basque. Mais plusieurs projets défendus par Diakité ont été refusé par l'Agglo. Lucie Bortayrou parle même de "mépris". Elle s'appuie notamment sur ce projet d'antenne Médecins du Monde déposé en juin dernier. Il faudra attendre le mois d'octobre, cinq mois plus tard, pour obtenir une première réunion de travail sur le sujet et en fait le refus net de l’Agglomération.