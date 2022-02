Dialogue, activités : comment l'Essonne prévient et lutte contre les rixes

Un an après deux rixes mortelles survenues en Essonne, le département dénonce un manque de moyens dans la lutte contre ces rivalités entre bandes de jeunes. Sur le terrain, les éducateurs de rue tentent quant à eux de désamorcer les conflits et d'aider les jeunes sur différentes problématiques.

Un an après la mort de Lilibelle, 14 ans, dans une rixe à Saint-Chéron (Essonne) une journée hommage est organisée à Dourdan ce samedi 26 février. L'adolescente a été tuée d'un coup de couteau dans le ventre lors d'une rixe le 22 février 2021. Le lendemain un autre jeune, Toumani, décédait dans une autre rixe à Boissy-Saint-Antoine. Quelques mois plus tard, le département a été une nouvelle fois endeuillé, avec la mort d'Arthur, tué dans une rixe à Sainte-Geneviève-des-Bois. Un an après cette série noire, le conseil départemental de l'Essonne fait le point sur son plan anti-rixes et dénonce un manque criant de moyens.

Un plan de lutte anti-rixes

L'an dernier, la préfecture de l'Essonne a recensé 73 faits de rixe, contre 91 en 2020 et 56 en 2019. Pour mettre fin à cette délinquance et cette violence, en 2021 le département avait lancé un plan de lutte. Il avait ainsi renforcé la sécurisation des établissements scolaires sensibles en misant sur la vidéoprotection "pour mieux repérer et appréhender les phénomènes de bagarre", selon le président du conseil départemental François Durovray.

Des dispositifs d'alerte ont également été créés entre forces de l'ordre, élus et transporteurs publics à travers des messageries instantanées. Sur Whatsapp, les différents maires du département peuvent ainsi s'informer en temps réel : "Il est très important que le maire de la commune X sache qu’il se passe quelque chose chez son voisin pour pouvoir alerter ses services jeunesse, sa police municipale", selon le président du département.

François Durovray met aussi en avant le travail effectué par les éducateurs de rue : "Il y a aujourd'hui 138 éducateurs spécialisés déployés sur l’ensemble du territoire", détaille-t-il. Le président du conseil départemental dit "réfléchir, à l’échelle du département, sur le déploiement de la médiation, notamment dans les collèges".

Une prévention axée sur le volet éducatif

Si certaines rixes entre adolescents peuvent naître d'insultes, de malentendus ou de provocations sur les réseaux sociaux, il existe également en Essonne des rivalités historiques qui opposent des bandes de villes voisines : comme entre Évry-Courcouronnes et Ris-Orangis, Longujumeau et Chilly-Mazarin ou entre Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel-sur-Orge.

À Saint-Michel-sur-Orge, la municipalité a déployé un ensemble de mesures éducatives afin de lutter contre l'isolement des élèves en voie d'exclusion et prévenir le décrochage scolaire. "_On a un dispositif « alternative parenthèse » qui est la prise en charge d’élèves identifiés par l’Education nationale comme étant à la limite de l’exclusion, ou exclu_s", souligne la maire, Sophie Rigault. Pendant une semaine, les élèves sont ainsi pris en charge par des intervenants spécialisés "pour retravailler sur l’estime de soi, le respect des règles de la collectivité".

L'édile explique avoir également créé une "semaine du respect et de la bienveillance, avec des ateliers théâtres et des jeux de rôle pour apprendre et comprendre l’attitude à adopter en fonction de la situation". Car si certains des jeunes impliqués dans les rixes sont en situation de délinquance, la plupart sont en souffrance, en difficultés sociales et personnelles.

L'association CEPFI tente de développer l'estime de soi chez les adolescents © Radio France - Laurine Benjebria

Les éducateurs spécialisés en première ligne

Parmi les principaux acteurs de cette prévention, les éducateurs en prévention spécialisée et les médiateurs sociaux tentent de désamorcer les conflits, de sensibiliser à la violence. À travers un travail de fond, les salariés de l'association CEPFI (Centre de Prévention, Formation et Insertion) cherchent par exemple à créer une relation de confiance et rétablir un lien entre les jeunes et les institutions. L'épidémie de coronavirus a participé à la disparition de ces liens : "Il n'y a plus beaucoup de personnes sur le terrain pour aller à la rencontre des familles et des jeunes sur les quartiers et avec la crise sanitaire des services publics entiers ont été fermés", regrette Michèle Franck, la directrice du centre.

Les 13 éducateurs de rue du CEPFI agissent sur un territoire élargi, à Saint-Michel-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Morsang-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois. "Les éducateurs doivent s'ancrer sur leur territoire, parce qu'une relation se gagne avec le temps", explique Claude, chef de service. Anne est une de ces éducatrices. Depuis 15 ans, elle sillonne donc les quartiers pour aller à la rencontre des jeunes de 11 à 25 ans. Elle discute avec eux de diverses problématiques : "Ça peut être aussi sur les difficultés d'ordre scolaire, liées à l'emploi, des difficultés relationnelles", constate-t-elle. Elle répond ainsi à leurs questions, les oriente vers les différents services de la ville impliqués, "toujours dans l'idée de créer une relation de confiance qui permette aux jeunes de verbaliser des demandes et d'aller vers un accompagnement individuel".

Une fois cette relation de confiance établie, les jeunes peuvent ainsi solliciter Anne pour des questions plus légères, notamment autour des loisirs. L'éducatrice a ainsi vu des adolescents lui demander s'ils pouvaient assister à un match du PSG. "On leur dit que ce qu'ils nous demandent coûtent cher, alors en contrepartie on va vous demander de vous investir sur d'autres projets", souligne-t-elle. Cela passe par exemple par le bénévolat afin de rendre ces adolescents "acteurs de ce qu'ils veulent mettre en place et les rendre responsables". Plusieurs "chantiers" ont été menés par les jeunes impliqués avec le CEPFI ces dernières années : "On a rénové tous les bancs de la ville de Saint-Michel-sur-Orge et rénové un local du Secours populaire de Morsang-sur-Orge", se remémore Claude.

L'association tente aussi de redonner de la confiance en soi aux jeunes. "Ils se mettent leurs propres barrières, et n'osent pas se projeter en dehors de leur quotidien et notre travail est de les ouvrir sur autre chose, en dehors du quartier", explique Anne. Pour leur montrer qu'il existe plusieurs opportunités en dehors de leur quartier, le CEPFI organise une dizaine de fois par an des séjours éducatifs pour un petit groupe de 4 jeunes en Bourgogne, en Normandie ou en Bretagne. Cela leur permet de découvrir différents territoires, d'autres activités comme la voile. "C'est une action formidable : on part en dehors du quartier, éloigné des codes du quartier, de leurs préoccupations pour passer un temps avec eux où on est vraiment sur le quotidien", salue Anne.

Une mobilisation de tous les acteurs

La mairie de Saint-Michel-sur-Orge salue le travail des différentes associations déployées sur son territoire. Sophie Rigault veut aller encore plus loin et salue l'obtention, il y a quelques semaines, du label "Cité éducative". "C’est aussi la possibilité financièrement d’aller plus loin dans le domaine éducative", explique la maire. Elle souhaiterait ainsi "développer en inter-villes des collaborations et imaginer des séjours, des activités communes" entre les enfants des différentes communes. L'objectif de telles activités serait de permettre aux enfants "de se rendre compte que ce n’est pas parce qu’ils habitent dans deux communes différentes que leurs problématiques, leur vécu sont différents. En le faisant le plus tôt possible, on leur fait comprendre qu’il n’y a pas de raison d’être dans la violence", ajoute la maire de Saint-Michel-sur-Orge.

Pour permettre aux jeunes d'être en relation avec d'autres personnes des territoires voisins, le CEPFI a imaginé d'autres dispositifs, comme "partir avec les jeunes qui sont impliqués dans les rixes avec un éducateur d'une autre ville". "C'est une expérience qu'on a mené cet été et c'était extrêmement enrichissant", salue la directrice de l'association, Michèle Franck.

Un manque criant de moyens

Si François Durovray salue les actions déployées localement et le travail mené par les éducateurs spécialisés, il ne peut s'empêcher d'alerter sur leur manque de moyens. Et cela concerne bon nombre d'autres secteurs dans le département. "Nous ne bénéficions pas des mêmes services publics de l’Etat que le reste du pays, nous avons moins de professeurs, moins de magistrats et de greffiers, moins de policiers par habitant", alerte le président du conseil départemental.

Rien ne justifie cette situation

Pour obtenir plus de moyens, le président du département avait déjà réclamé l'an dernier au Premier ministre la création d'un Plan Essonne. Un an plus tard, François Durovray dit constater "que l’hémorragie a été stoppée, qu’il n’y a plus de départs ou que lorsqu’il y en a ils sont remplacés, mais il n’y a pas encore de rattrapage, comme c’était promis". "Au phénomène multifactoriel des rixes, la réponse doit être multiple (sécuritaire, éducative, pédagogique) mais, surtout, elle suppose des moyens", ajoute-t-il dans un communiqué.

Outre les problèmes budgétaires, les éducateurs spécialisés font face à une autre difficulté de plus en plus criante depuis quelques années : la difficulté de recrutement. "Trouver des gens dans l'action sociale, surtout dans la prévention spécialisé est difficile, qui plus est des gens motivés pour ce travail qui demande beaucoup de soi", s'alarme Claude, du CEPFI.