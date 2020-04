Diaporama - Découverte du centre de Nantes, une ville suspendue au temps du confinement

Des photographies en noir et blanc pour découvrir la ville de Nantes en mode confiné. Le silence, le vide se sont emparés de ses rues et places si habituellement habitées par sa vie quotidienne. Regards posés sur une vie citadine à l'arrêt, une vie désormais suspendue au seul temps qui passe.

Des instants saisis, des arrêts sur image au coeur d'une ville suspendue au temps d'un confinement. Etranges, mystérieuses et silencieuses, ces rues si habituellement vivantes sont murées dans un silence monacal ou seuls quelques cris d'enfants ou autres chants d'oiseaux viennent troubler ce temps de pause, ce temps de mise à l'arrêt forcé. Une balade dans les artères d'une ville de Nantes un certain jeudi 2 avril 2020 comme surréaliste.