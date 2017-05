DIAPORAMA - Le second tour s'invite au défilé du 1er mai à Toulouse

Sans surprise, le second tour de la présidentielle s'est invité dans le défilé du 1er mai à Toulouse. Au moins 4.000 personnes y ont participé : des militants et sympathisants de partis de gauche, de syndicats et d'associations mais aussi beaucoup de citoyens indépendants.

Entre 4.000 et 5.000 personnes, selon nos estimations, ont défilé à partir de 11 heures entre la place Esquirol et Arnaud-Bernard, soit un peu plus du double de l'an passé. Beaucoup de passants ont observé le défilé, en marge. En tête de cortège, la CGT avec ses alliés FSU et Solidaires, le Parti Communiste juste derrière. Suivaient plusieurs partis politiques, par bloc : le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Lutte Ouvrière, Europe-Ecologie (EELV) en petit nombre, et surtout les Insoumis venus en masse via un appel sur Facebook, les anarchistes. Diverses associations se sont aussi mêlées : le DAL (Droit au logement), Amnesty International, la Ligue des Droits de l'Homme ou encore des associations kurdes. Et le second tour était évidemment sur toutes les pancartes, entre ceux qui invitent au "ni-ni", ni Marine Le Pen, ni Macron et les partisans d'un vote clair dimanche en faveur du candidat d'En Marche.

