VIDÉO - Didier Deschamps : "Je suis fier de ce que j'ai pu réaliser à l'OM"

Près de six ans après son dernier match au stade Vélodrome, en demi-finale de l'Euro de foot en 2016 contre l'Allemagne, l'équipe de France de football va rejouer dans l'enceinte marseillaise. Les Bleus, champions du monde en titre, vont affronter la Côte d'Ivoire en amical ce vendredi.

À cette occasion, Didier Deschamps a accordé une interview à France Bleu Provence au micro de Bruno Blanzat.

Didier Deschamps, qu'est ce que ça vous fait de revenir dans le plus beau stade du monde ?

Je vois votre parti pris ! (rires)

Vous n'êtes pas d'accord ?

Oh... Oui, oui, pourquoi pas ! Mais, pour les Lillois, Lille est le plus beau stade, pour les Parisiens, c'est Paris. Et c'est la même logique dans le monde entier ! Non, mais c'est vrai que c'est un très, très beau stade. J'ai eu souvent l'occasion de m'y assoir sur le banc, ou d'y jouer même ! Donc oui, c'est un grand plaisir de disputer ce match à Marseille, contre la Côte d'Ivoire. À titre personnel, évidemment, je reverrai beaucoup de personnes que j'ai croisées, que j'ai bien connues durant plusieurs années.

"Le stade Vélodrome reste un endroit qui est lié, pour moi, à beaucoup de souvenirs. Souvenirs synonymes de titres, de succès, d'émotions partagées." - Didier Deschamps, sur ses liens avec Marseille

Ce sont des émotions partagées et positives...

Ah oui ! Les négatives, je n'en aurai pas parlé. (rires)

C'est vrai que ça ne s'est peut-être pas très bien terminé pour vous, à l'OM...

Comme dans toute expérience, il peut y avoir des périodes moins agréables. Mais comme ma mémoire est sélective, elle ne retient que les bons moments.

Un supporter nous disait : "Moi, Deschamps, j'ai adoré." Mais c'est une majorité silencieuse du Vélodrome...

Ce n'est pas spécifique au Vélodrome. Aujourd'hui, les minorités, sur n'importe quel sujet, ce sont elles que l'on entend. Mais elles ne sont pas forcément représentatives de l'ensemble des personnes. Donc, peu importe. Je peux plaire à certains comme aujourd'hui, et à d'autres, pas du tout. Avec l'expérience, cela me passe au-dessus. J'attache de l'importance à ce qui le mérite. Tout ce qui peut se passer à l'extérieur n'a aucune influence.

Il n'y a pas de regret d'être parti un peu comme ça ? C'est à l'OM que vous avez passé le plus de temps en tant qu'entraîneur et en tant que joueur...

Si moi j'ai des regrets, je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient en avoir. Je n'ai jamais de regrets. J'ai fait des choix. Il s'est passé ce qui s'est passé dans le moment et avec les personnes qui étaient alors présentes. Mais, voilà. Je ne peux pas revenir en arrière. C'est comme ça. Je ne vis pas avec des regrets.

Et la reconnaissance de Marseille et de ses supporters, Didier Deschamps ?

Je ne cours pas après ça non plus.

Même pour le dernier titre de champion de France, en 2010, après 30 ans de disette ? On peut avoir l'impression que certains ne s'en souviennent pas forcément.

Ah bon ? Ce n'est pas l'impression des Marseillais que je peux rencontrer ! Et je ne choisis pas ceux que je rencontre, puisqu'il y en a beaucoup, un peu partout. Ceux-là, ils ont beaucoup de reconnaissance et toujours des mots très gentils à mon égard.

"Je suis fier de ce que j'ai pu réaliser à l'Olympique de Marseille." - Didier Deschamps, sur son palmarès

Vous pouvez ! Le championnat en 2010, la coupe de la Ligue en 2010, 2011 et 2012 et le trophée des champions en 2010 et 2011, ce sont les derniers trophées depuis 1993 pour l'OM !

Oui, oui... en espérant que le prochain arrive bientôt pour l'OM. Moi, je ne souhaite pas qu'il n'y ait personne pour me succéder. Si tout se passe bien à l'OM et qu'il y a des titres cette année, tant mieux !

Ça fait dix ans cette année que vous êtes à la tête de l'équipe de France. Très honnêtement, y auriez-vous cru ?

On sait quand on commence, jamais quand on s'arrête. Mais, forcément, si je suis encore là, dix ans après, c'est que les résultats ont été au rendez-vous. Il faut déjà beaucoup de choses pour les avoir, et ensuite pour se maintenir au très haut niveau. Ça passe par la qualité des joueurs, celle de mon entourage professionnel aussi.

Après, à titre personnel, je ne vais pas continuer pour continuer. Je n'ai jamais fonctionné comme ça. C'est parce que ma passion et mon énergie sont toujours au maximum. Si cela n'avait pas été le cas, je ne serais pas devant vous.

Ça veut dire qu'une carrière d'entraîneur en club, c'est terminé pour vous ?

Non, ça ne veut rien dire ! Moi, je n'ai pas de barrière.

"Je ne vais pas ouvrir ou fermer des portes." - Didier Deschamps, sur son avenir

Y compris à Marseille ?

Je ne sais pas. Ça ne m'effleure pas l'esprit. Je suis focalisé sur l'équipe de France et ce qui nous attend cette année, c'est à dire la Coupe du monde au mois de novembre.

Il paraît que vous allez prolonger votre contrat en équipe de France, vrai ou faux ?

Il paraît ? Oh, les conditionnels... Ce n'est pas prévu comme ça aujourd'hui. Vous le savez, j'ai un contrat qui court jusqu'à la Coupe du monde, ça, c'est factuel.

Dans l'équipe que vous amenez à Marseille, parmi vos joueurs, il y a un certain Matteo Guendouzi qui devient, un petit peu, le chouchou du Vélodrome cette saison. Qu'est ce qui vous plaît chez lui ?

Il était déjà venu avec nous, lorsqu'il était à Arsenal, et puis il a été prêté. Marseille, c'est un bon choix pour lui. Ça lui convient. Il joue régulièrement. Ça lui permet d'enchaîner les matchs, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Il a une marge de progression dans son jeu. Il a toujours eu un gros volume de jeu et il progresse aussi dans l'aspect offensif. Je crois qu'il a dû marquer quatre buts. Il a fait également quelques passes décisives. Il gagne aussi un peu en sérénité, parce que c'est quelqu'un qui a du caractère, qui est bouillant. J'en ai discuté avec lui.

"Je lui ai conseillé de ne pas rentrer dans des conflits. Même si ça fait partie de son caractère, son jeu agressif, il faut toujours rester en maîtrise de soi, chose qu'il arrive bien à faire, malgré tout." - Didier Deschamps sur Matteo Guendouzi, appelé en équipe de France.

Il y a Guendouzi, mais il n'y a plus Mandanda. Et là, les Marseillais, ils se disent : "Mais notre Mandanda, déjà qu'il ne joue plus trop en club, en équipe de France, c'est terminé !"

Pour Steve, avant de parler de l'équipe de France, il y a l'OM. Et même s'il a eu à jouer quelques matchs de Ligue Europa Conférence, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne reviendra pas chez les Bleus. S'il retrouve du rythme en club... je connais son mental de compétiteur. À voir.

Le match face à la Côte d'Ivoire ce vendredi est important aussi pour vous, à l'approche d'un mondial. Vous promettez quoi au public du Vélodrome qui s'est assez souvent régalé, cette saison, avec l'OM. Il va y avoir la même chose avec les Bleus, où on attend 65.000 personnes ?

Quand on vient et que l'on est entraîneur, c'est toujours pour donner le maximum. Le spectacle, faire plaisir, se faire plaisir et gagner le match ! On part toujours avec ces intentions-là. Après, il y a un adversaire. Il y a une équipe de Côte d'Ivoire qui a de grandes qualités, puisque tous les joueurs qui sont dans cette sélection jouent dans les meilleurs clubs français et européens. Même s'ils ont eu une coupe d'Afrique des nations difficile, où ils ont été éliminés prématurément par rapport à leurs ambitions. Certes, c'est un match amical, mais tous les joueurs savent très bien qu'ils ont tout intérêt à faire les choses bien, voire très bien, individuellement et surtout collectivement.

"On ne sait pas ce que la Côte d'Ivoire sera capable de faire." - Didier Deschamps sur le match des Bleus au stade Vélodrome ce vendredi

Didier Deschamps, ce match, il a lieu à Marseille, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où vous résidez. Vous vous sentez bien ici ?

La région Sud est plutôt très agréable de par le climat, le cadre de vie, même si je bouge beaucoup à l'extérieur. Mais ce n'est pas la seule belle région. On est très bien en Bretagne, on est très bien aussi au Pays basque !

Un dernier mot sur Furiani, Didier Deschamps. Nous allons commémorer les 30 ans de ce drame. Il a aussi marqué votre vie de sportif de haut niveau...

Je n'ai évidemment pas des images joyeuses et positives. Cela a été un drame pour ceux qui étaient là et j'en faisais partie. Il y a eu des familles qui ont perdu des êtres chers, d'autres personnes ont été touchées, voire très touchées sur le plan psychologique et physique, malheureusement. Cela fait 30 ans, c'était il n'y a pas si longtemps. Ça marque. Je pense que nous avons tous un devoir de mémoire par rapport à ce qu'il s'est passé, et surtout par rapport aux familles qui ont perdu des proches.

"Sur la pelouse, il n'y avait ni joueur, ni supporter, ni journaliste. C'était une situation humaine où chacun a fait en sorte d'apporter ce qu'il pouvait." - Didier Deschamps, sur le drame de Furiani, en 1992

Merci beaucoup Didier Deschamps, d'avoir accordé cet entretien pour les auditeurs de France Bleu Provence. Régalez-vous, ce vendredi, dans le plus beau stade du monde !

(Rires). Merci à vous !