Didier Deschamps avec la Coupe du Monde entouré de S.A.S le Prince Albert II de Monaco, son fils et Charles-Ange Ginésy

Cap-d'Ail, France

Devant près de 500 personnes, des jeunes footballeurs de l'US Cap d'Ail, des élus, le président du département des Alpes-Maritimes Charles-Ange Ginésy et S.AS le Prince Albert II de Monaco, Didier Deschamps s'est dit honnoré de donner son nom au Stade Municipal de Cap d'Ail. C'est le 2e stade de France a porté le nom Didier Deschamps après celui de Bayonne, ville natale du double champion du Monde. Didier Deschamps réside à Cap d'Ail depuis 17 ans. Le maire Xavier Beck a voulu saluer le parcours du sélectionneur des Bleus en lui donnant son nom.

Un honneur et une fierté

Didier Deschamps a volontiers accepté de donner son nom au stade de Cap d'Ail. "C'est un honneur et une fierté" a déclaré devant la foule, le double champion du monde de football en 1998 comme capitaine et en 2018 comme entraîneur. Aux côté de sa femme et de son fils, Didier Deschamps a présenté la Coupe du Monde au public. La fête a duré une bonne heure ce mercredi 12 septembre.