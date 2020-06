Didier Lauga, Préfet du Gard : "des possibilités un peu restreintes pour la féria" des vendanges

La 2e phase du déconfinement débute ce mardi en France. Les principales mesures : la réouverture des bars et restaurants mais aussi la fin de la limitation des déplacements à 100 km. Dans le Gard, à Nîmes en particulier, d'autres questions se posent, en particulier sur une série de traditions. Didier Lauga, le Préfet du Gard, était l'invité ce lundi en direct à 7h50 sur France Bleu Gard Lozère.

Parmi les événements très attendus ces prochaines à Nîmes, se trouvent les "jeudis de Nîmes" et surtout après les grandes vacances, la féria des vendanges. Sur ces thématiques, la réflexion est toujours en cours. "Ce n'est pas tranché, affirme clairement Didier Lauga. 2 autorités doivent se prononcer : la mairie et le Préfet. La règle qui prévoit qu'il ne peut pas y avoir de grand événement de plus de 5 000 personnes s'applique jusqu'au 31 août prochain, au moins. Pour la féria (des vendanges), ça laisse des possibilités un peu restreintes. Pour les fêtes votives, on peut trouver des dispositions dès lors qu'on est au-dessous de la jauge de 5 000 personnes, pour quand même permettre à notre pays gardois de garder ses traditions".

Fin de la "plage dynamique"

A partir de ce mardi, pourra-t-on retourner à la plage, comme avant la crise sanitaire ? Oui, ou presque. Mais les maires ont encore la possibilité de prendre des arrêtés. Le Préfet, quant à lui, n'a pas l'intention de revenir sur ce qui est décidé pour l'ensemble du territoire. "Je ne prendrai pas d'arrêté supplémentaire. Je sais que Robert Crauste, le maire du Grau du Roi, était en réflexion sur les modalités d'accès à ses plages. S'il y a des mesures prises, elles seront prises par le maire du Grau du Roi. Mais en principe les plages à partir de demain (mardi) sont accessibles sans restriction, avec bien sûr cette imite : il ne faut pas des groupes de plus de 10 personnes, et il faut respecter les mesures de distanciation sociale. Et en particulier il sera possible de prendre des bains de soleil"

Par ailleurs, Didier Lauga s'est aussi exprimé sur la délinquance sur les routes. Comme partout en France, de nombreux grands excès de vitesse font la une depuis le déconfinement. "Je ne sais pas si c'est une nouvelle forme de délinquance, nuance-t-il. le constat n'est pas seulement gardois. On a beaucoup de très rands excès de vitesse en France, soit plus de 30 km/h au-dessus de la limite autorisée. C'était déjà le cas pendant le confinement. Et effectivement, malheureusement ça continue. Les contrôles seront nombreux et nous continuerons à être impitoyables. Je rappelle qu'il y a eu dans les semaines écoulées 2 véhicules saisis séance tenante, en l’occurrence un à plus de 200 km/h sur une roue limitée à 80."