PHOTOS - Après l'effondrement d'un immeuble à Dieppe, la mairie assure que le centre-ville n'est pas vétuste

Un immeuble de deux étages, plus des combles, datant du 18ème siècle, s'est effondré à Dieppe ce mardi soir, au croisement de la rue Saint-Rémy et de la rue des Bains. Une seule personne vivait à l'intérieur, une femme de 85 ans. Elle était locataire en Usufruit, l'immeuble appartient à sa fille. Il n'y a pas eu de victime, car la dame avait été évacuée quelques heures plus tôt, elle avait vu une poutre s'affaisser, un expert lui avait dit de quitter les lieux immédiatement.

Ce mercredi, des riverains évacués et des habitants d'autres quartiers sont venus voir les dégâts. Des barrières empêchent d'accéder aux immeubles mitoyens.

Des images qui peuvent rappeler l'effondrement de deux immeubles rue d'Aubagne à Marseille il y a trois ans, en novembre 2018, huit personnes avaient été tuées. Mais à Dieppe, la ville n'est pas vétuste affirme le maire Nicolas Langlois. Le cœur de ville avait été bombardé en 1694 par la flotte anglo-hollandaise, puis entièrement reconstruit. Mais de nombreux logements datant du 18ème siècle ont déjà été rénovés

Quelques murs tiennent encore debout. Derrière la montagne de gravats, au premier étage, on aperçoit une cuisine © Radio France - Charlotte Coutard

Le dernier effondrement d'immeuble à Dieppe remonte à 1998, rue Saint-Jean, également dans le cœur historique, sans faire de victime, ni blessé ni mort.

Une douzaine de personnes, 11 foyers, ont été évacuées mardi, ces habitants ne peuvent pas encore rentrer chez eux. Un commerce est aussi fermé. Il faut d'abord attendre le passage des experts, des assurances, déblayer tous les gravats, et éventuellement consolider les immeubles voisins, avant d'autoriser l'accès. Ces Dieppois sont relogés par des proches. La femme de 85 ans est elle prise en charge dans une résidence pour personnes âgées à Dieppe.

Ces 40 dernières années, 150 immeubles ont été rénovés, soit près de 1500 logements et 50 commerces. D'ici quatre ans, 160 logements supplémentaires doivent être rénovés, des travaux financés à hauteur de trois millions d'euros par les collectivités, ville, agglomération, département et Etat.

Aucun immeuble ne menace de s'effondrer dans les prochaines semaines, mais les habitants doivent être vigilants et alerter la mairie au moindre doute. Actuellement 8 immeubles font l'objet d'un arrêté de péril dit ordinaire, c'est à dire que des travaux doivent être réalisés, mais les habitants peuvent toujours vivre chez eux, il n'y a aucun arrêté de péril imminent.

L'immeuble du 18ème s'est effondré au croisement de la rue Saint-Rémy et de la rue des Bains à Dieppe. Des barrières barrent l'accès. © Radio France - Charlotte Coutard