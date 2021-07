Dieppe : attention, les contrôles en mer s'intensifient cet été !

Les affaires maritimes de Dieppe ont du pain sur la planche ! Pendant la période estivale, de nombreuses patrouilles sont organisées en mer pour contrôler les plaisanciers. En ce 14 juillet, trois embarcations composées de la gendarmerie maritime, de la brigade fluviale de Rouen et de l'unité littorale des affaires maritimes de Seine-Maritime sont parties en opération. L'objectif était de sensibiliser les usagers de la mer, qu'ils soient touristes ou locaux, aux bons comportements à adopter.

Avant de partir en opération, les équipes sont briefées. © Radio France - Louise Buyens

Un moniteur de voile et ses élèves sont contrôlés. © Radio France - Louise Buyens

Le gilet de ce pêcheur n'est plus conforme depuis dix ans ! © Radio France - Louise Buyens

Les plongeurs sous le radar des contrôles

Avec la crise sanitaire et les confinements, les pratiquants d'activités nautiques sont très nombreux cette année et les risques d'accidents sont démultipliés, notamment chez les plongeurs, explique Caroline Pisarz-Van Den Heuvel, cheffe du service mer littoral et environnement marin de la direction départementale et des territoires et de la mer (DDTM) de Seine-Maritime : "C'est une activité dangereuse car les plongeurs peuvent se laisser embarquer par le courant ou ne pas respecter les mesures de sécurité sous l'eau en plongeant trop longtemps ou trop profondément et cela peut amener à des accidents très graves", développe-t-elle.

Cet été, une quarantaine d'opérations de contrôles en mer sont organisées à Dieppe pour surveiller les plaisanciers au large des côtes manchoises.