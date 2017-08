Dieppe commémore les 75 ans de l'Opération Jubilée

La ville de Dieppe commémore ce week-end les 75 ans du débarquement du 19 août 1942. Six mille soldats, avant tout des Canadiens étaient engagés. Le raid s'est soldé par un échec. Plus de 4000 ont été soit tués, blessés ou portés disparus.

Le 19 août 1942, les Alliés débarquent à Dieppe pour quelques heures. L'objectif est de faire le plus de dégâts possibles sur les positions allemandes. Mais cette Opération Jubilée est un échec. Plus de 4000 soldats, des Canadiens, mais aussi des Britanniques, quelques Américains et des Français sont soit tués, blessés, portés disparus ou faits prisonniers.

Soixante-quinze ans plus tard, c'est peut être la dernière fois que des vétérans de ce raid meurtrier du 19 août 1942 assisteront aux commémorations. Ils ne sont plus qu'une poignée. Quelques uns, des Canadiens, seront à Dieppe ce week-end. Ils ont entre 98 et 101 ans.

Une page Facebook pour redonner vie à un jeune soldat canadien tué lors du raid

Pour intéresser les plus jeunes à cette page méconnue de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la mairie de Dieppe a eu l'idée de créer une page Facebook au nom de Robert Boulanger. Il fait partie des victimes, tué d'une balle dans la tête sur la plage de Dieppe pendant le raid, à l'âge de 18 ans.

Derrière cette page, un jeune parisien aux racines normandes. Il s'appelle Tristan, âgé de 20 ans.

C'est lui donner un second souffle sur les réseaux sociaux. Se rapproprier ce soldat, son engagement, ses espoirs.

En hommage à Robert Boulanger et à tous les autres, la cérémonie officielle sera rendue à 15h ce samedi 19 août au square du Canada.