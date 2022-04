Dieppe : six mois après l'effondrement de l'immeuble, la vie reprend dans le quartier Saint-Rémy

L'effondrement d'un immeuble au croisement de la rue des Bains et la rue Saint-Rémy en octobre dernier avait provoqué une vive émotion dans le centre-ville de Dieppe. Six mois après, les rues ont été débloquées, le quartier reprend un peu des couleurs.

Les Dieppois se souviennent toujours de l'effondrement d'un immeuble au croisement de la rue des Bains et la rue Saint-Rémy en octobre dernier. "C'était comme un tremblement de terre, un château de cartes qui s'est effondré, on a entendu un crissement, un grincement et tout s'est écroulé. On a encore de la poussière là sur nos vitres, on n'a pas encore nettoyé, c'était impressionnant", se souvient Karim, un habitant du quartier.

"Le quartier revit"

Six mois après, les rues ont été débloquées, les commerçants sont revenus et les habitants du quartier retrouvent le sourire. "C'est un axe important ici, il permet d'aller au casino, dans la rue des restaurants. Nous le quartier Saint-Rémy c'est surtout le quartier des bars", souligne Karim.

Le restaurant malgache Atsika était en travaux au moment où l'immeuble s'est effondré. Il vient d'ouvrir ses portes. © Radio France - Bradley de Souza

Et pourtant un restaurant rue des Bains, Atsika, était en travaux au moment où l'immeuble s'est effondré. "J'ai l'impression que ce qui était une malédiction au départ devient une bénédiction parce que les gens au final sont curieux de savoir ce qu'il se passe dans cette rue, maintenant que c'est ouvert, ce qu'il y a", explique Kévin Jao, le responsable.

Après l'effondrement de l'immeuble, Kévin Jao, responsable d'un restaurant rue des Bains explique comment il a surmonté cette épreuve. Copier

Assise sur une de ses tables, Nadine. Elle travaille à la boutique Côté Sable, une boutique de prêt-à-porter. "On a dû louer une salle dans l'hôtel Mercure pendant quelques mois. Mais là, depuis que nous sommes de retour dans la rue, je revois des clientes que je ne voyais plus, le quartier revit", explique-t-elle. Cet effondrement n'est plus qu'un lointain souvenir.

Le reportage à Dieppe. Copier