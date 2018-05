Grenoble, France

Une salle de spectacle ne peut pas refuser la location à un entrepreneur de spectacles.

"On nous demande des dates où la salle et disponible. Avec ses 3000 places, c'est la seule de cette taille dans l'agglomération. Si le spectacle est autorisé , nous ne pouvons pas refuser de l'accueillir." précise Claude Habfast, président de la Société Publique Locale Alpexpo qui gère le Summum pour la Métropole de Grenoble.

"Ce serait un refus de vente, c'est interdit. Il pourrait même demander d'importants dommages et interêts. Il serait d'un côté autorisé par le tribunal à se produire et en plus Alpexpo serait condamné à payer des dommages et intérêts. Nous n'avons pas à rentrer dans cette polémique".

En octobre 2017, le maire de Grenoble Eric Piolle a tenté en vain d'empêcher la venue de Dieudonné

Dieudonné est déjé venu au Summum le 28 octobre dernier. Le maire écologiste de Grenoble Eric Piolle a voulu interdire le spectacle en prenant un arrêté municipal qui s'appuyait sur les risques de troubles à l'ordre public. L'humoriste polémiste avait attaqué l'arrêté et obtenu gain de cause devant le Tribunal Administratif. La Ville de Grenoble avait dû lui verser 800 euros d'indemnités ainsi qu'à son producteur.

Le spectacle s'était bien tenu devant un Summum complet, sans incident, mais il y avait un gros dispositif policier pour assurer la sécurité.

Je ne recommande le spectacle à personne

A titre personnel, Claude Habfast ne cache pas qu'il n'apprécie pas du tout Dieudonné : "Je n'assisterai pas au spectacle et je ne recommande à personne d'y aller".