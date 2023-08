Dieudonné s'est produit à Eybens malgré l'interdiction de la préfecture

Malgré l'interdiction de trois communes, et un arrêté de la préfecture, Dieudonné y est quand même allé. L'humoriste s'est quand même produit à Eybens (Isère), ce dimanche soir, confirme la préfecture. Des gendarmes étaient présents sur place et lui ont notifié l'arrêté préfectoral publié plus tôt dans la journée.

Le spectacle de l'ancien complice d'Élie Semoun avait été interdit dans trois communes iséroises ces derniers jours : Grenoble , Échirolles et Voiron . La préfecture de l'Isère leur avait emboité le pas en publiant un arrêté, ce dimanche, pour interdire son dernier spectacle. Dieudonné s'est même produit dans un village de Haute-Savoie, ce samedi malgré, encore une fois, un arrêté préfectoral interdisant son spectacle.