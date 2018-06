Loiret, France

Entre 500 à 600 personnes ont pu assister au spectacle de Dieudonné. Elles ont été prévenues au dernier moment via les réseaux sociaux, c'est la manière de fonctionner de l'humoriste pour éviter que ses représentations ne soient interdites par les pouvoirs publics. 4 ans après avoir été interdit de spectacle à Orléans, l'humoriste controversé Dieudonné avait annoncé son retour "à moins de 20 km d'Orléans", ce dimanche 17 juin. Le lieu avait été tenu secret jusqu'au dernier moment. Le spectacle s'est déroulé à Fay-aux-Loges sur le parking de l'établissement, "Aux saveurs des loges" un restaurant-traiteur.

Il m'a paru essentiel de faire un arrêté pour montrer clairement mon opposition aux idées que véhiculent ce monsieur - Frédéric Mura, le maire de Fay-aux-Loges

Tout est allé très vite, les autorités sont prévenues au dernier moment des événements. Frédéric Mura, le maire de Fay-aux-Loges, reçoit un coup de fil des gendarmes : "la gendarmerie m'a appelé à 17h56 pour me dire qu'à 18h, un spectacle de Dieudonné allait commencer sur ma commune, et en plus le spectacle étant sur une propriété privée, qu'ils ne pouvaient pas intervenir mais il m'a paru essentiel de faire un arrêté pour montrer clairement mon opposition aux idées que véhiculent ce monsieur et qui attise la haine raciale. Je suis à l'opposée de ses idées."

Le gérant du restaurant se dit "piégé"

L'arrêté municipal d'interdiction est pris mais le spectacle a déjà commencé. La représentation ne peut que continuer. La préfecture envoie une dizaine de gendarmes pour éviter le trouble à l'ordre public car il y a 300 voitures sur place. Quant au gérant du restaurant, Fabrice Affouard explique avoir été piégé, contacté par une entreprise d'Eure-et-Loir, il pensait accueillir un spectacle de théâtre: _"un spectacle théâtral pour moi, c'est intéressant, cela diversifie mes activités. Mais ce qui me dérange, c'est que je suis mis devant le fait accompli. Si on voit, que j'accepte Dieudonné, ça me dérange. Moi, je ne fais pas de politique, c'est un spectacle comme un autre. J'ai loué mon parking à une entreprise, point barre. C'est purement commercial." Avec une rentrée d'argent importante à laquelle dit-il, "il ne pouvait pas renoncer."_

La mairie de Fay-aux-Loges ne remet pas en cause la version des faits du restaurateur, mais elle a prévu de le rencontrer prochainement pour discuter des conditions d'organisation d'aussi grands rassemblements, même s'il est chez lui.