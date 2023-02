Dieulefit lance un appel aux dons pour les sinistrés du séisme en Turquie et en Syrie

Nouvelle collecte pour les sinistrés de la Turquie et de la Syrie à l' initiative de la mairie de Dieulefit avec la Croix-Rouge et l’association Soutien et Partage. Il faut du matériel : couvertures, sacs de couchages, chauffages, tentes, piles, lampes torches.

Trois accueils sont mis en place pour déposer les dons au parc des Eschirous : ce lundi, mercredi et vendredi de 16 heures à 18 heures .

La municipalité précise que pour une meilleure organisation de la collecte, tout autre produit sera refusé.

Par ailleurs, l’Association des Maires et Présidents d’Intercommunalités de la Drôme (AMF26) lance aussi un appel à la solidarité. Les collectivités et les citoyens qui le souhaitent peuvent témoigner leur soutien à la population par des dons financiers sur ce lien qui permettront de soutenir et d’amplifier les actions de secours et de mise à l’abri des personnes

Les dons seront versés à des ONG intervenant sur cette crise en lien avec l’Association des Maires de France.