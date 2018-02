Le réalisateur Patrice Leconte et l'équipe de production Skopia Films viennent de passer deux jours de tournage dans les Grands Magasins de Dieulefit, en Drôme provençale.

Un magasin unique en France

Les Grands Magasins Delclaux à Dieulefit, un joli bazar où on trouve de tout, du sol au plafond. © Radio France - Mélanie Tournadre

Patrice Leconte, qui vit une partie de l'année en Drôme provençale, réalise une série documentaire autour de seize boutiques atypiques (partout en France) qui ont réussi à traversé les décennies. Les Grands Magasins Delclaux à Dieulefit en font partie.

Pour le réalisateur, c'était une évidence de filmer ce magasin : "quand j'ai eu cette envie de filmer dans seize commerces singuliers, je me suis dit il faut absolument que je tourne dans le magasin de Claude parce qu'il est incroyable ; il n'y a pas deux magasins comme ça en France".

Certains viennent visiter ce magasin comme un musée

Ce magasin est un grand bazar, au bon sens du terme, on y trouve de tout du sol au plafond. "Il y a un amoncellement d'articles de jouets de produits, c'est incroyable et certains viennent le visiter comme un musée" explique Patrice Leconte.

Claude Delclaux dans son magasin à Dieulefit. © Radio France - Mélanie Tournadre

Les Grands Magasins ont ouvert en 1896 à Dieulefit puis le père de Claude Delclaux a acheté la boutique en 1946. "_Je suis quasiment né dans ce magasin_, j'ai plein de souvenirs des machines à coudre de l’époque, du tailleur et de mon père" explique Claude Delclaux qui a 66 ans.

Pour Patrice Leconte, c'était une évidence de tourner dans les Grands Magasins de Dieulefit. Copier

Un patron aussi atypique que son magasin

Le tournage s'est déroulé ce mercredi et ce jeudi dans une ambiance très "bon enfant". Patrice Leconte et Claude Delclaux se tutoient puisque le réalisateur était d'abord un de ses clients.

"Rencontrer des gens et découvrir des choses ça m'enchante donc je suis très content de témoigner de ça, des liens entre Claude et ses clients" explique Patrice Leconte. "_Je voulais garder une trace un peu nostalgique, sentimentale de tous ces commerces qui tiennent le coup_, parfois on se demande comment, mais je trouve ça bien qu'ils tiennent le coup".

Patrice Leconte en tournage dans les Grands Magasins Delclaux à Dieulefit dans la Drôme. © Radio France - Mélanie Tournadre

"L'équipe de tournage est très sympathique et ça se passe très bien" explique Claude Delclaux. "Ça réconforte de voir que Patrice Leconte vient tourner un documentaire ici et ça peut réconforter d'autres commerçants qui résistent et tentent de s'adapter à l’évolution difficile de la société, face aux grandes surfaces".

Les Grands Magasins Delclaux, c'est un îlot de résistance dans un monde déshumanisé

"Je ne suis pas étonné que Claude et son magasin soient filmés, c'est une véritable caverne d'Ali Baba et une mémoire vivante de Dieulefit" explique Yvan, client qui vient dans la boutique depuis son enfance. "Claude est passionné et passionnant, il aime échanger, apprendre, c'est très agréable de travailler avec lui" explique sa nièce, Vanessa.

Les clients ne sont pas étonnés que le patron se retrouve devant la caméra. Copier

Patrice Leconte et Claude Delclaux devant les Grands Magasins de Dieulefit. © Radio France - Mélanie Tournadre

La série documentaire (quatre films de 52 minutes) sera diffusée en septembre sur France 3. Seize commerces seront donc visibles dont Les Grands Magasins Delclaux de Dieulefit.