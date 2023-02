Dieulouard : inquiétude autour du mur d'enceinte du château

La commune de Dieulouard, entre Nancy et Pontamousson, éprouve des inquiétude au sujet de son château, une forteresse construite au XXe siècle. Le 30 janvier dernier, une pierre de l'édifice a été retrouvée au pied du mur d'enceinte dans la rue de la Fontaine. Elle provient en fait d'une fissure de ce mur bordée d'habitations, en plein centre-ville.

ⓘ Publicité

Depuis la place de Verdun, face à la rue de la Fontaine, on voit clairement la fissure dans le mur d'enceinte du château de Dieulouard. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut suivre Henri Poirson, le maire de la commune, dans l'une des caves voûtées creusées à l'intérieur de la muraille. On y découvre un éboulement autour d'une petite fenêtre percée dans la muraille. "Dans un mur de château médiéval, il y a trois couches", explique Henri Poirson, "Un pavement intérieur, un pavement extérieur, et au milieu, un mélange de chaux et de cailloux." C'est ce mélange qui, probablement à cause d'infiltrations d'eau, s'est délité, d'où ce petit éboulement.

On constate un éboulement dans une des caves voûtées à l'intérieur du mur d'enceinte du château. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une famille a été évacuée

Face à ce danger, il a d'abord fallu parer au plus plus pressé comme l'explique Henri Poirson : "D'abord, j'ai pris un arrêté de péril immédiat pour évacuer les personnes qui habitent la maison la plus proche. Ensuite, on va faire des travaux de sécurisation pour construire des contreforts et éviter que le mur s'effondre, et après on fera les travaux de restauration."

La maison qui a dû être évacuée, est celle qu'Olivier Lamorlette habitait avec son fils. Ce carreleur qui travaille à Nancy a préféré déménager ailleurs dans Dieulouard. "Bien sûr que j'étais inquiet !", confie-t-il, "Vous savez, si vous avez 10 ou 15 tonnes de pavé qui vous tombent sur la tête, il vaut mieux partir ! Le château doit être rénové, je le comprends parfaitement." Il a rapidement trouvé un logement à 150 mètres de son ancienne habitation. "On sera très bien ici", se félicite-t-il.

Olivier Lamorlette (à gauche) et Henri Poirson, le maire de Dieulouard (à droite). © Radio France - Mathilde Bouquerel

Des travaux de sécurisation puis de restauration

Dès qu'il a constaté la fissure, Henri Poirson a fait appel à Jacques Fabbri, un architecte spécialiste du patrimoine avec lequel il avait déjà travaillé pour la rénovation d'un autre monument de la commune. C'est lui qui a posé un premier diagnostic sur les travaux nécessaires sur le mur d'enceinte du château. Une fois que les travaux de sécurisation auront été faits, Jacques Fabbri préconise d'abord de "renforcer les murs, les parties qui sont gonflées et qui n'ont plus de joints. On retire tout ce qui ne tient plus et on, rebâti bout par bout. C'est de la haute couture en maçonnerie." Pour renforcer le mur, l'architecte estime qu'il faut aussi "planter des sortes d'épingles, des tirants, dans la roche qui se trouve derrière la muraille."

Viendra ensuite la phase de restauration proprement dite. "On va faire ensemble que tout le travail de structure que nous avons fait soit invisible. Ensuite on va s'occuper de la pierre, des enduits, des toîtures ... Parce que les anciennes gravures nous apprennent que beaucoup des tours du château avaient une toîtures. On veut restituer ces toîtures qui déverseront l'eau de pluie dans des gouttières pour éviter les infiltrations." D'après Jacques Fabbri, les premiers travaux d'étaiement d'urgence vont pouvoir commencer dès la semaine prochaine et dureront au moins un mois. Les travaux de consolidation et de restauration commenceront environ six mois plus tard et dureront autour d'un an.