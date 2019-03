Difficile cohabitation entre entreprises et gens du voyage à Mérignac

Mérignac, France

Le ras-le-bol des patrons et salariés de 17 entreprises de Mérignac. Depuis la fin du mois de janvier, une vingtaine de caravane de gens du voyage ont investi une bonne partie du parking qu'elles se partagent, dans la zone d'activité Saint-Exupéry. La justice a ordonné leur évacuation. D'ici là, la cohabitation est délicate.

"Ces gens du voyage ne respectent rien", déclare Gerarde Pariente, le propriétaire des lieux. Il regarde, désabusé, les sacs poubelle abandonnés, la machine à laver installée au pied d'un lampadaire, la carcasse d'une voiture truffée de plombs... "Ils rackettent les gens, défèquent devant les bureaux, se branchent sur les compteurs électriques et les compteurs d'eau. Ça ne peut pas continuer comme ça !"

Les chefs d'entreprise présents opinent. Ils dénoncent avant tout l'insécurité qui règne sur le site, près du parc Saint-Exupéry : un cadre de l'entreprise DocOne à qui on demande de l'argent le soir sur le parking, les clôtures régulièrement détériorées, les gens qui rôdent autour des voitures. "C'est néfaste en terme d'image pour nos sociétés", souligne Jean-Christophe Tran, directeur général de DocOne.

La clientèle fuit

Au-delà de l'image, c'est l'avenir même de deux entreprises qui est en jeu selon leurs patrons, d'autant que les occupations illégales du parking par des gens du voyage sont récurrentes : la salle de sport et l'école de danse. "Ma clientèle est essentiellement féminine, ce sont aussi des enfants. Ils ont peur... En deux ans, j'ai perdu un tiers de mes adhérents," regrette Sophie Madre, directrice de Slide Studio.

L'avenir de mon entreprise est en péril - Sophie Madre, directrice d'une école de danse

L'évacuation des caravanes a été ordonnée par la justice il y a plus d'un mois © Radio France - Marie Rouarch

"Je perds 15 à 20 % de mon chiffre d'affaires quand il sont là", abonde Sylvain Zanchettin, patron de la salle de sport Ex Aequo. "J'ai des gens que je ne revois plus depuis qu'ils sont sur le parking, des résiliations, impossible de conquérir une nouvelle clientèle. Si les gens ne viennent pas, moi je crève. Et c'est hors de question de crever à cause d'eux".

Le propriétaire et les entreprises locataires attendent l'évacuation des lieux ordonnée par la justice. Ils espèrent voir la préfecture de Gironde faire intervenir les forces de l'ordre, pour achever les travaux de sécurisation du site, qui empêcheront l'accès aux véhicules de gros gabarit. "La procédure est en cours", selon les services de l'État.