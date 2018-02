21220 Reulle-Vergy, France

"Amis visiteurs, amis promeneurs l'église Saint-Saturnin de Reulle-Vergy a besoin d'importants travaux de rénovation". C'est le message, affiché sur la porte de cet édifice religieux du XIIe siècle dans cette commune des Hautes-Côtes de Nuits. Dans ce texte, la mairie explique quelle "assume seule cette lourde charge financière" et c'est pourquoi elle a lancé une souscription via la Fondation du Patrimoine. Ces travaux entamés dans les années 90 ont tout d'abord concernés l'intérieur du bâtiment qui a été refait à neuf, puis la toiture et le clocher en 2013/2014, à cette occasion un paratonnerre a été installé. La troisième phase devrait coûter 125 000 euros. Il s'agit cette fois de refaire tous les enduits extérieurs pour lutter contre l'humidité.

Sylvie Barret conseillère municipale montre l'effet de l'humidité dans l'église Saint-Saturnin © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais avant de lancer ces travaux la mairie se questionne. Va t-elle devoir faire appel à des archéologues pour des fouilles préventives? Aleth Détot, la maire de Reulle-Vergy, 140 habitants. "Cette phase de travaux concerne donc les enduits. D'ailleurs pour tout ceux et celles qui peuvent visiter l'église vous verrez que le ciment de mauvaise qualité entraîne la formation de traces vertes, ce ciment ne convient pas du tout à l'église. Mais avec cette tranche de travaux nous avons un soucis, nous sommes en effet contraints de faire des fouilles si l'on veut drainer" le talus sur lequel est adossée l'église. Des fouilles à la charge de la mairie et qui peuvent alourdir encore la facture. D'où les interrogations de la mairie: "drainer ou pas drainer"? En sachant que si ce drainage n'est pas réalisé l'intérieur de l'église sera toujours aussi humide malgré les travaux.

L'église Saint-Saturnin possède un statuaire et des chapiteaux de toutes beauté © Radio France - Thomas Nougaillon

Laurent, 65 ans, habite à Reulle-Vergy. Il a donné 500 euros via la Fondation du Patrimoine. Et ce ne sont pas les 66% de réduction d'impôts qui l'ont motivé. "C'est un monument exceptionnel et quand on a la chance d'habiter dans une commune comme celle-là c'est normal que l'on participe aux dépenses de maintenance. C'est une église romane qui a un chevet couvert en laves, à l'intérieur il y a des statues et des chapiteaux d'intérêts et accessoirement l'acoustique est très bonne, on y fait des concerts tout à fait sympathique" explique t-il.

Sylvie Barret à l'entrée de l'église Saint-Saturnin de Reulle-Vergy © Radio France - Thomas Nougaillon

Le coût total des trois phases de travaux entamés depuis les années 90 devrait atteindre les 400 000 euros! Heureusement Reulle-Vergy bénéficie du soutien du Conseil départemental -déjà 63 000 euros versés-, de la DRAC -63 000 euros-, de la Fondation du Patrimoine -5 000 euros-, de dons de particuliers -19 000 euros- ainsi que de financements issus des Climats de Bourgogne pour l'entretien du patrimoine.