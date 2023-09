Difficultés des Restos du cœur à Quimper : "Quand il n'y a plus rien dans le frigo, on n'a pas le choix"

Les difficultés financières des Restos du cœu r inquiètent les bénéficiaires quimpérois de l'association. En ce premier lundi de rentrée, ils sont assez peu nombreux, quelques dizaines à venir toquer à la porte de l'association avenue Ti Douar. La raison est double : c'est la première fois depuis deux mois que l'association ouvre le lundi et la rentrée scolaire occupe beaucoup de familles.

ⓘ Publicité

Des bénéficiaires à l'accueil dès 4h du matin

Un calme apparent particulièrement trompeur. Au contraire, ces derniers mois, le site quimpérois a vu les demandes fortement augmenter avec des scènes hallucinantes : "Certaines personnes sont là dès 4h du matin pour être sûr de passer rapidement" témoigne Sandrine. Un afflux confirmé par Isabelle : "Il y a plusieurs heures d'attente, j'ai dû attendre de 9h jusqu'au début d'après-midi une fois, il y avait 148 bénéficiaires qui faisaient la queue, les bénévoles n'en revenaient pas" lance-t-elle. Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 15% sur un an.

loading

Isabelle s'est inscrite aux Restos du cœur il y a six mois. Elle enchaîne les petits boulots, dans les écoles, les collèges, fait des ménages et alterne avec des périodes de chômage : "Avec 860€ par mois, je n'avais plus le choix, j'ai trois enfants à nourrir". Elle repart ce jour-là avec deux sacs pleins : des légumes, des yaourts, des produits d'hygiène. D'habitude, elle vient le mardi : "Il y a parfois de grosses disputes devant l'entrée, car les gens se doublent" soupire-t-elle. Elle avoue avoir appris plus d'une chose aux Restos, "notamment la patience".

"Jamais, je n'ai eu honte. Jamais"

La première fois qu'elle a poussé la porte de l'association, le coup a été un peu rude : "Ça fait bizarre quand même, pour la fierté, mais quand on travaille et qu'il n'y a plus rien dans le frigo, on est bien obligé de venir ici. Ça fait mal au cœur, mais aujourd'hui, je suis venue, car je n'ai vraiment plus rien". Une fois qu'elle a payé ses charges, il ne reste qu'à la quadragénaire qu'"une centaine d'euros pour finir le mois". Une situation qu'elle n'a pas cachée à ses enfants : "Ils le comprennent". Sans les Restos, elle l'avoue, elle devrait peut-être "voler dans les magasins".

La honte a disparu depuis longtemps pour Isabelle : "On est tous dans la même galère". Avis partagé par Sandrine qui vient de se réinscrire aux Restos à 48 ans. Elle est au RSA et souffre de problème de santé chronique : "J'ai connu les Restos quand j'avais 17 ans et depuis je n'ai jamais eu honte de dire que j'y viens. Jamais. Et je n'aurais jamais honte. Sans eux, je n'aurais pas mangé à ma faim". Il y a 30 ans, elle se déplaçait jusqu'à Douarnenez pour bénéficier de l'aide des Restos : "C'était avant qu'ils ouvrent les centres de Pont-l'Abbé et Quimper, Coluche se retournerait dans sa tombe s'il voyait le nombre de bénéficiaires". Isabelle abonde : "Je connais un couple, les deux travaillent et pourtant ils sont obligés de venir aux Restos, car ils ne finissent plus les fins de mois, le coût de la vie a trop augmenté". D'où son inquiétude face aux difficultés financières de l'association et le risque de voir le nombre de personnes accueillies baisser : "Une année, je me suis retrouvée à dépasser le barème pour 10 euros et je n'avais plus ma carte, c'était galère".

"Coluche se retournerait dans sa tombe !"

Noëlle aussi constate l'augmentation continue des prix ces derniers mois. La retraitée de 76 ans touche 1 000 euros par mois. Il n'y a qu'aux Restos ou presque qu'elle peut mettre de la viande dans son sac de courses. Elle congèle des légumes pour les manger l'hiver. Elle trouve aussi dans l'association une vie sociale et une entraide bienvenues : "C'est une grande famille, les bénévoles sont tellement gentils, certains sont là depuis des années, toujours avec le sourire alors qu'ils travaillent de plus en plus tard".

850 bénévoles et 17 centres dans le département

Toutes les trois louent l'incroyable dénouement des bénévoles des Restos. Ils sont 850 dans le département. Un nombre qui a rattrapé celui d'avant-covid. Mais qui ne suffit plus à faire face à l'augmentation du nombre de bénéficiaires. Il manque notamment des chauffeurs pour livrer les denrées dans les 17 centres départementaux depuis le centre logistique de Châteaulin. Les comptes de l'association départementale sont dans le rouge pour quelques centaines de milliers d'euros explique son représentant Loïc Spagnol. Il compte bien sur l'aide des pouvoirs publics, des collectivités et des acteurs privés pour sortir de cette délicate situation.