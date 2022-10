Dans l'Oise, Beauvais consulte ses habitants sur la diffusion de la Coupe du Monde de foot

Faire vivre la "démocratie participative" et ne pas trancher sur un sujet épineux : en vue de la Coupe du Monde de football, organisée au Qatar à partir du 21 novembre prochain, la ville de Beauvais dans l'Oise consulte ses habitants afin de savoir si elle doit ou non retransmettre les matchs de l'équipe de France.

Le débat commence sur les réseaux sociaux

La ville rappelle les enjeux de ce vote par internet, à savoir les problèmes éthiques et écologiques qui entachent déjà la compétition avant même sa tenue : "nous ne pouvons pas ignorer les problématiques sociales et environnementales que soulève la tenue de cette coupe du monde, préparée dans des conditions qui ont été dénoncées par les associations humanitaires, et également contestée pour des motifs écologiques."

"C'est vous qui décidez" vante le slogan de lancement de la consultation à Beauvais. De fait, les réactions ne se font pas attendre sur les réseaux sociaux : "Contre la diffusion. Il y fait beaucoup trop chaud pour y organiser de telles compétitions" dit un internaute, quand une autre remarque : "Elle aura lieu cette coupe du monde de toute facon ... pourquoi priver les beauvaisiens de la retransmission ?". Les Beauvaisiens et Beauvaisiennes ont jusqu'au 20 novembre pour voter, en suivant ce lien.

Dans la Somme, certaines mairies ont déjà tranché

Dans la Somme, certaines mairies ont choisi pour leurs habitants. Villers-Bretonneux donne d'ors et déjà rendez-vous aux fans des Bleus, pour une diffusion des trois premiers matchs de l'équipe de France dans la salle Victoria.

À Amiens, interrogée par France Bleu Picardie début octobre, la maire Brigitte Fouré a précisé que la municipalité avisera si la France est qualifiée en 8ème de finale. En clair, ce seront les résultats des Bleus qui dicteront le boycott de la compétition ou non. Pour rappel, les villes de Paris, Lille, Marseille, Bordeaux, Laval, Guéret ou encore Saint-Étienne ont annoncé leur boycott.