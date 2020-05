Digenfinañ : mall ‘zo war sportourien ar vro adkregiñ da ziverglañ o divesker

Adalek an 11 a viz Mae e vo moaien adarre mont er-maez da redek ha d’ober troioù war varc’h-houarn ! Pres ‘zo gant ar sportourien mont hed-a-hed hentoù bihan ar vro.

Herve Maubian, paotr an triathlon, a zo ezel eus ar c'hleub Les Dauphins de l’Elorn. Kontant tre eo e vo moaien adarre mont war an hentoù. "Aet on skuizh un tammig o chom ur c'hilometr a-dreñv an ti ! Atav ar memes hentoù ... Setu, gwelet ar vro en-dro a raio vat deomp" emezañ.

Jean-Paul Kerdranvat a zo paotr ar redadegoù e Bro Vigoudenn. Aet eo skuizh ivez redek tro-dro d’e di : "War guzh ez an un tammig pelloc'h a-wechoù, met diwall a ran mat. Arabat laret d'an acherien !"

Digalonekaet un tamm memes tra

Pezh 'zo, digalonekaet eo un tamm Herve Maubian evit adkregiñ stank gant ar sport. "An holl ac'hanomp hor boa lakaet hon anvioù evit redadegoù 'zo, met nulet int bet, a gont paotr Menez Are. Pa 'peus ket ur pall, gwir eo evit mont da bleustriñ war lerc'h n'eo ket heñvel." Met ur blijadur a vo memestra evitañ hag ar re all redek war-droad pe war varc’h-houarn war hentoù ar vro.