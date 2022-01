Dignit'elles : des kits hygiène pour les femmes en situation de précarité dans le Territoire de Belfort

Trois associations, la Maison de Jeanne, l'UDPS du Territoire de Belfort et les Grands cœurs d'or créent une trousse avec des protections hygiéniques et des produits corporels à destination des femmes en situation de précarité. Elles seront accessibles début février à Valdoie, Delle et Belfort.

Lutter contre la précarité hygiénique et menstruelle. C'est l'objectif que se donne La Maison de Jeanne - qui accueille des jeunes mères célibataires - à Valdoie, l'Union Départementale des premiers secours du Territoire de Belfort et les Grands coeurs d'or, à Delle. Ensemble, les trois associations lancent Dignit'elles, une trousse à destination des femmes en situation de précarité. Elles seront accessibles sur demande, dans des armoires sécurisées installées d'ici début février à Delle, Belfort et Valdoie. "A l'intérieur, elles trouveront du savon, du dentifrice, du gel douche ou encore des protections hygiéniques", détaille Sondès Ktari, présidente des Grands cœurs d'or. Des produits souvent trop chers mais nécessaires pour s'insérer dans la société et mener une vie normale. "Avoir accès à ces produits, c'est tout simplement _vivre dans la dignité_. Cela touche l'estime et la confiance en soi", continue-t-elle.

A l'intérieur de chaque pochette, une surprise viendra compléter les produits d'hygiène. - Céline Souakria

Accessible 24h/24

Les femmes qui voudront bénéficier de ces trousses pourront se faire connaître auprès de l'une des trois associations, d'un CCAS ou d'un espace de solidarité départemental. Une interface numérique va également être créée pour celles qui ne souhaitent pas passer par une de ces structures. Après avoir renseigné quelques informations sur leur situation personnelle, elles pourront récupérer un code qui leur donnera accès à des casiers dans lesquels seront stockées les pochettes. L'armoire sera accessible jour et nuit. "Même si tout cela fonctionne grâce à un automate, nous resterons un passage de relais et de discussion", précise Céline Souakria, directrice de la Maison de Jeanne. Grâce à ces pochettes, les trois associations espèrent mieux recenser les femmes en situation de précarité et les guider vers des structures adaptées. "C'est une aide temporaire, dans l'optique qu'on trouve une solution pour elles. Elle ne doivent pas rester dans la précarité pendant longtemps", explique Sondès Ktari.

Faire reculer la précarité

Pour remplir ces pochettes, Dignit'elles compte sur la participation d'autres associations. "Il faut oublier que chacun a son pré carré et nous devons nous mettre en lien pour faire reculer la précarité", insiste Céline Souakria. Le collectif a pu compter sur l'Agence des dons nature qui leur a notamment fourni 24 000 tampons pour une quarantaine d'euros et une palette de serviettes hygiéniques gratuitement. Grâce aux aides de l'Etat, des collectivités locales, de fondations privées et des fonds propres des trois associations, Dignit'elles espère donner une centaine de pochettes cette année et deux fois plus l'année prochaine. Selon l'IFOP, l'année dernière, 10% des Français renonçaient à acheter des produits d’hygiène de première nécessité par manque de moyens.