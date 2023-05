Dijon : 100.000 euros pour éliminer les punaises et les cafards d'une résidence universitaire

Une opération-désinfection pour la résidence "Beaune" situé sur le campus de Dijon. Cet été, ce grand bâtiment qui abrite 341 chambres va fermer étage par étage pour être entièrement traité contre les cafards et les punaises de lit. France Bleu Bourgogne en a fait écho à plusieurs reprises depuis la dernière rentrée universitaire, des étudiants se sont plaints de nombreuses fois de cette situation, allant même jusqu'à demander aux députés de l'agglomération d'intervenir.

ⓘ Publicité

Début mai, 16 locataires, appuyé par le syndicat de l'Union des Etudiants de Bourgogne ont saisi le tribunal administratif en référé pour réclamer l'intervention d'un expert, estimant que le Centre Régional des Œuvres Sociales de Bourgogne-Franche-Comté a "sous-estimé l'ampleur du problème."

"Ces plaignants ont été déboutés par la justice" précise Christine Le Noan, directrice du CROUS Bourgogne-Franche-Comté. "Pour autant nous ne sommes pas sourds à la détresse de ceux qui nous contactent. On a déjà investi au cours de l'année 50.000 euros pour désinfecter des chambres et les affaires des étudiants. Nous en rajoutons autant pour traiter toute la résidence cet été. Cela fait 100.000 euros sur nos fonds propres. On va procéder étage par étage, et nous déménagerons temporairement les étudiants encore présents dans une chambre saine ou dans une autre résidence, afin que chaque pièce soit désinfectée."

Christine Le Noan directrice du Crous face à Clara Privé, présidente de l'Unef-Bfc et Emmanuel Borondel de l'UEB © Radio France - Olivier Estran

La peur ou la honte de se signaler

Habituellement, près d'un étudiant sur 3 logé dans cette résidence passe l'été ici. "A la rentrée nous ferons un grande réunion générale pour diffuser les bons messages de prévention" poursuit Christine Le Noan. "Nous avons seulement 4 signalements de chambres infestées, alors que tout le monde nous dit qu'il y en a bien plus, mais comment intervenir si personne ne se déclare ? Il est donc fondamental de signaler la présence des insectes pour agir au plus vite et éviter leur propagation. On va aussi rappeler les bonnes pratiques, comme ne pas stocker de la nourriture sur les fenêtres et mettre tous les produits comestibles dans des Tupperware."

Desormais chaque chambre est équipé d'un matelas anti punaises © Radio France - Olivier Estran

Le syndicat étudiant UNEF promet d'appuyer ce message : "Il y a toujours une honte, une réticence à signaler ce genre de situation, car on se sent en faute, alors que les étudiants ne sont pas responsables de la présence des insectes dans leur chambre" affirme Clara Privé, présidente de ce syndicat en Bourgogne-Franche-Comté.

"Je ne veux plus habiter ici" - un étudiant

La bataille contre les insectes indésirables est donc engagée, mais certains étudiants ont déjà perdu confiance. C'est le cas d'Idriss, étudiant en informatique qui confie "Moi, j'ai eu des cafards dans ma chambre au rez-de-chaussée, j'ai été transféré au 4° étage où j'ai eu froid. Je n'ai plus de cafards, mais un de mes amis m'a précisé qu'il a changé 4 fois de chambre sans pouvoir se débarrasser des insectes. Moi à la rentrée prochaine je ne veux plus être là, je cherche un autre hébergement."

"Moi, je n'ai jamais eu des soucis, et je reste volontiers" tempère Anis un autre étudiant, locataire de cette résidence depuis septembre dernier.

La résidence "Beaune" serait le seul bâtiment du CROUS concerné par ce souci sur le campus dijonnais. Avec ou sans cafards et punaises de lit, elle fermera ses portes en septembre 2024. Le CROUS va prendre deux ans et investir 13 millions d'euros pour la refaire entièrement.