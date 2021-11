Dijon : 103 ans après la Première Guerre mondiale, le combat pour les fusillés pour l'exemple continue

Anciens combattants, associations, élus municipaux et familles de fusillés se sont rassemblés place de la République, à Dijon

Presque 103 ans que la Première guerre mondiale s'est terminée. Pour les anciens combattants, les associations et certains élus municipaux, un autre combat se poursuit. Il faut réhabiliter la mémoire des soldats fusillés pour l'exemple. Ces hommes de l'Armée ont été choisis au hasard puis tués, notamment pour avoir désobéi à leurs chefs militaires. Ce dimanche 7 novembre à Dijon, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies place de la République. Ils réclament que l'Etat agisse pour ces soldats.

Je suis là pour ne pas qu'on oublie mon proche, mais aussi rappeler le caractère injuste de cet acte : il a été choisi au hasard

Fusillé au hasard

Dominique, 61 ans, est fonctionnaire à Dijon. C'est important pour elle d'être présente, aujourd'hui : "Dans ma famille éloignée, le grand-père de mon père a été fusillé pour l'exemple. Il vient du Jura, et il est enterré sur le site de Verdun", explique cette femme. "Je suis là pour ne pas qu'on oublie mon proche, mais aussi rappeler le caractère injuste de cet acte : il a été choisi au hasard. Je veux honorer sa mémoire, car c'était un acte de bravoure", explique cette femme.

Plusieurs dizaines de personnes sont place de la République, à Dijon, pour ne pas oublier ces soldats. © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Un combat aussi pour les associations et les villes

À ses côtés, il y a aussi des associations comme la Fédération départementale de la Libre Pensée en Côte-d'Or, ou encore le Parti communiste. Pour ces militants, il y a une double visée. "Il s'agit autant d'honorer la mémoire de ces soldats, et particulièrement celle de Eugène Bouret, premier fusillé en 1914 et réhabilité en 1917, que de promouvoir le pacifisme. Pour nous, l'Etat se refuse à procéder à la réhabilitation, à cause de pressions de l'Armée", estime René Carruge, organisateur du rassemblement. Selon ce militant de la Fédération départementale de la Libre Pensée en Côte-d'Or, "l'Armée considère que ces soldats méritent leur sort".

Des élus sont aussi présents à ce rassemblement : plusieurs municipalités soutiennent cette réhabilitation. C'est le cas par exemple à Dijon. "Nous continuons à nous battre en ce sens. Cela remonte à un voeu qui a été voté en conseil municipal du temps d'Alain Millot. Réhabiliter ces soldats, c'est important pour la mémoire collective. C'est un moyen de montrer notamment aux jeunes les conséquences et les horreurs de la guerre", dit l'adjoint au maire de Dijon chargé des Anciens combattants, Benoit Bordat.

En France, près de 640 soldats ont été fusillés pour l'exemple. Six viennent de Côte-d'Or : un seul d'entre eux a été réhabilité, jusqu'à présent.