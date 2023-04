Dijon : 150 personnes rassemblées pour un concert de casseroles pendant l'allocution d'Emmanuel Macron

Le rassemblement, annoncé plus tôt dans la journée sur les réseaux sociaux, avait été interdit par la préfecture. Finalement, 150 personnes (selon la Police, 400 selon les syndicats) se sont rassemblées place de la Libération à Dijon lundi 17 avril à 20h, heure de l'allocution du président de la république . "Emmanuel Macron nous méprise, nous ignore et ne veut pas nous entendre, alors on ne l'écoutera pas non plus", ont scandé les manifestants, casseroles en main, pour faire un maximum de bruit.

"Le comportement du président de la république me choque profondément. Il est complètement déconnecté de la réalité et ignore totalement la rue qui ne veut pas de sa réforme des retraites", confie Claire, venue manifester avec ses casseroles à la main.

Les manifestants ont tapé sur leurs casseroles durant tout le discours d'Emmanuel Macron. Les forces de l'ordre ont dispersé la foule aux alentours de 20h45, en jetant des grenades lacrymogènes. Une dizaine de personnes sont restées malgré tout place de la Libération avant finalement de quitter les lieux.