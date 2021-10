Dijon : 160 élèves du collège Marcelle-Pardé participent à la dictée d'ELA contre la leucodystrophie

Rassemblés dans une grande salle, 160 élèves de troisième du collège Marcelle-Pardé de Dijon, ont pris part à la dictée de l'association Ela. C'est un champion, Alexis Miellet, coureur de demi-fond et spécialiste du 1.500 mètres qui a lu un texte du romancier Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020.

Coup d'envoi de la semaine de lutte contre les leucodystrophies, ces maladies génétiques qui touchent 3 à 6 naissances par semaine en France. Chaque année depuis 2004, la dictée d’ELA marque le lancement officiel de la campagne nationale "Mets tes baskets et bats la maladie à l’école".

Alexis Miellet dans le rôle du prof de français

A travers le pays des milliers d'élèves de collèges et des "VIP" se mobilisent en faveur de cette association européenne de lutte contre les leucodystrophies. Brigitte Macron et Jean-Michel Blanquer ont lus un texte aux élèves d'un collège de Seine-et-Marne ce lundi tandis que chez nous à Dijon 160 élèves de 3es du collège Marcelle-Pardé ont participé -en deux fois- à une dictée avec Alexis Miellet.

Notre reporter a suivi cette dictée par comme les autres avec Alexis Miellet dans le rôle du lecteur ! Copier

Champion français du 1.500 mètres, de retour des JO de Tokyo il est apparu en survet noir et baskets aux pieds. L'athlète du Dijon Université Club lit un extrait de "L'Anomalie" un texte d'Hervé Le Tellier aux éditions Gallimard. "C'est avec grand plaisir que je viens faire la dictée aux jeunes, tant que je ne l'a fait pas ça me va" a t-il commenté un sourire aux lèvres.

Célestine et ses amis de 3es sont sensibilisés aux leucodystrophies depuis leur entrée en 6es il y a quelques années, ces collégiens dijonnais participent avec entrain à la dictée d'ELA © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais au-delà de cette dictée le but pour les élèves c'est aussi de collecter des dons en faveur de la recherche comme l'explique Célestine. "On avait un carnet pour récolter des dons auprès des membres de notre famille ou de notre entourage" dit la jeune fille de 14 ans, élève de 3e.

Sensibiliser les élèves aux leucodystrophies

En sept participations ce collège a collecté près de 15 000 euros, Laetitia Hoc-Maillard professeur de sport à Marcelle-Pardé coordonne l'évènement au collège Marcelle-Pardé. "Cette dictée c'est aussi une façon de sensibiliser nos élèves de 3es aux leucodystrophies qui n'ont pas de traitements" déplore t-elle. "C'est un problème neurologique, l'information des nerfs n'arrive plus à la commande motrice, l'enfant ou le jeune adulte perd ses capacités motrices jusqu'au décès." Vendredi prochain ce sont près de 300 élèves de 6es et 5es de Marcelle-Pardé qui prendront le relais en participant à un cross autour du lac Kir, toujours en présence d'Alexis Miellet.

Laetitia Hoc-Maillard professeur de sport à Marcelle-Pardé © Radio France - Thomas Nougaillon

Laetitia Hoc-Maillard professeur de sport à Marcelle-Pardé Copier

Mais l'un des plus gros pourvoyeurs de fonds français pour l'association ELA c'est le collège Albert-Camus de Genlis. Collège qui fera sa dictée ce vendredi à "L'Odéon" en présence de l'acteur de la série "Engrenages" Lionel Erdogan puis un cross. Cela fait 18 ans que ses enseignants se mobilisent en faveur de la cause des enfants malades, déjà plus de 200 000 euros ont été collectés. Cela représente parfois jusqu'à 15 000 euros pour les meilleures éditions !

Le collège de Genlis, l'un des plus gros pourvoyeurs de fonds de l'association

Il y a deux ans le collège Albert-Camus de Genlis était même le deuxième collège de France au niveau des dons collectés. Plus de 3 000 établissements scolaires et 520.000 élèves se sont mobilisés lors de l’édition 2019-2020 partout en France. En tout plus de 530 programmes de recherche médicale sur les leucodystrophies ont été financés par ELA depuis la création en 1992 de cette association parrainée par le footballer Zinedine Zidane.

