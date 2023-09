Dijon : 300 personnes se réunissent contre les violences policières et le racisme systémique

300 personnes se sont rassemblées à Dijon contre les violences policières et le racisme systémique

300 personnes (350 selon la CGT) se sont réunies ce samedi 23 septembre 2023 à Dijon pour manifester contre les violences policières et le racisme systémique et pour les libertés publiques. Plusieurs manifestations ont eu lieu en France , après un appel national de certains syndicats, associations et partis politiques. À Dijon, la manifestation avait aussi pour objectif de rappeler le combat de la famille de Check Camara, ce jeune homme retrouvé noyé dans le canal de Bourgogne en juillet.

Des interventions policières de plus en plus violentes

Depuis les manifestations contre la réforme des retraites, les participants participants ont remarqué une augmentation des violences policières. Une façon d'intimider les manifestants explique un étudiant syndiqué à Solidaire, qui a souhaité garder son anonymat. "Ça nous est déjà arrivé de nous faire poursuivre par la camionnette de police en rentrant de manifestation", témoigne-t-il. Un constat insupportable pour lui.

Une manifestation pour "avoir des réponses"

À la tête du cortège, une banderole "Vérité et Justice pour Check". Ce jeune homme de 19 ans a été retrouvé noyé dans le Canal de Bourgogne en juillet, trois jours après une course poursuite avec des policiers. Son oncle, Doumba Allassanne, demande à savoir ce qu'il s'est passé durant cette intervention policière et durant les trois jours où il est resté sans nouvelles de son neveu. Cette manifestation était pour lui une façon de ne pas se faire oublier : "c'est une manière d'avoir une réponse, car jusqu'à présent nous n'en avons pas", précise-t-il.

EN IMAGES - 300 personnes se sont réunies à Dijon

Les manifestants au départ Place de la Libération © Radio France - Pauline Boudier

Une marche ocntre le racisme systémique et les violences policières et pour la justice sociale © Radio France - Pauline Boudier