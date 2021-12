Dijon : 300 policiers, pompiers et gendarmes mobilisés le 31 décembre

"Vous voyez, on travaille ensemble" Jean-Claude Dunand, le patron de la police national en Côte-d'Or est aux côtés de ses collègues de la police municipale pour ce réveillon de la Saint Sylvestre. Pour la dernière nuit de l'année, les forces de l'ordre ont pour consigne de se rendre visibles afin de prévenir tout débordement. 300 policiers nationaux, municipaux, pompiers et gendarmes sont mobilisés pour cette nuit de la Saint Sylvestre dans l'agglomération dijonnaise.

Fabien Sudry, le préfet de la Côte-d'Or, Danyl Afsoud son directeur de cabinet et Nathalie Koenders, première adjointe de la ville de Dijon en charge de la sécurité sont allé saluer les hommes et femmes engagés sur le terrain. Un passage par l'école de gendarmerie de Longvic, la maison d'arrêt, le Samu, On Dijon, le service qui concentre les caméras de vidéo-surveillance, et la caserne des pompiers.

Cette délégation a aussi suivi en début de soirée une patrouille de policiers nationaux et municipaux, avenue du Lac dans le quartier Fontaine d'Ouche. L'arrivée de tous les véhicules fait tourner quelques têtes. "Eh c'est pas la guerre ici !" lance un homme devant un bar de nuit, plutôt étonné d'un tel déploiement alors que tout est calme. La patrouille remonte une bonne partie de l'avenue sans rencontrer d'autres remarques, ni invectives. Au contraire, assis sous un porche d'immeuble, deux hommes lancent un "Bonsoir, bon courage" à deux policiers.

6 nouveaux policiers pour Dijon en janvier

Dimanche dernier au lendemain de Noël, le véhicule des policiers municipaux a été pris pour cible par un tir de mortier dans ce même quartier. "Notre réponse est claire, on restera présents sur le terrain, et bien visibles" assure Jean-Claude Dunand. Le préfet Fabien Sudry vient lui avec une bonne nouvelle, il annonce l'arrivée à la mi-janvier de 6 nouveaux policiers nationaux pour Dijon "et ce sont des créations de poste" précise-t-il.

Depuis l'été 2020, la ville de Dijon a connu l'arrivée de 42 nouveaux policiers. Un renouvellement des effectifs qui permet de mieux repartir les forces en présence sur le terrain.