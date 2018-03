Dijon, France

Quand près de 500 motards et automobilistes manifestent dans le centre-ville de Dijon cela ne peut pas passer inaperçu! A l'appel de la "Fédération Française des Motards en Colère de Côte-d'Or" et de "40 millions d'automobilistes", 410 motos et 70 voitures (et 2 vélos!), se sont retrouvés pour "donner du klaxon" et protester contre le passage de la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes à double sens sans séparateur central. Ils sont partis du parking du Zénith vers 14h45. Direction la Préfecture où une délégation devait être reçue à 15h30.

Ils ont créé l’événement jusque dans le tram de Dijon. © Radio France - Thomas Nougaillon

Avant de quitter le Zénith, Christelle Robert, porte-parole de la "FFMC 21" a pris la parole et rappelé au micro, que sa fédération mobilise ses troupes sur le sujet depuis les premières expérimentations en 2014 : "On continue à se battre contre cette mesure absurde, surtout que les expérimentation n'ont absolument rien donné, nous ce qu'on veut c'est de meilleures infrastructures et éviter de se prendre les roues de bécanes dans les nids de poules".

C'était notamment la pagaille dans la rue Desvoges à Dijon. © Radio France - Thomas Nougaillon.

Les 80 km/h doivent en principe entrer en vigueur au 1er juillet 2018. Outre les motards et les automobilistes 30 présidents de Conseils départementaux (à l'initiative de François Sauvadet, président UDI de Côte-d'Or) ont signé un texte commun dans lequel ils demandent le retrait de cette mesure.