Dijon : à l'approche de Noël, une distribution de cadeaux pour des enfants défavorisés

Dijon, France

A l'approche de Noël, une opération de solidarité organisée ce samedi par la mairie de Dijon. Environ 1 000 enfants issus de familles aux revenus modestes ont reçu un cadeau, comme une peluche ou une voiture électrique.

La distribution s'est déroulée à l'Hôtel de ville, et les cadeaux ont été obtenus grâce à des opérations de collectes organisées par 80 associations partenaires. Le principal objectif de l'opération est bien sûr de faire plaisir aux enfants.

Et à voir le grand sourire de Anane quand elle s'approche des cadeaux, ça fonctionne plutôt bien : "Je trouve que le Père Noël est gentil de nous offrir chaque année des cadeaux. Noël c'est ma fête préférée, car on peut la fêter en famille au moins.", explique la petite fille.

La mairie de Dijon déplore que chaque année, le nombre de personnes ayant besoin de cette aide augmente. © Radio France - Victorien Willaume

Les parents qui amènent leurs enfants ici ne roulent pas sur l'or. Cette distribution est donc vraiment la bienvenue, comme l'explique Salia : "Les prix dans les magasins ou sur les marchés, c'est trop cher pour nous. Je suis seule avec quatre filles, et sans aide, je ne peux pas leur acheter à chacune un jouet."

Aider des familles comme celle de Salia est un devoir moral assure Hamid El Hassouni, 12 ème adjoint a la mairie de Dijon : "Les périodes de Noël sont des moments heureux, et on tient à ce que personne n'en soit exclu."

En tout 1 300 jouets ont été distribués, et environ 550 familles se sont inscrites à l'opération. D'après l'élu, il y a de plus en plus d'inscrits chaque année.