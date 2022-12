Dijon : à l'approche des fêtes, l'association Prévention Routière rappelle les dangers de l’alcool au volant

Les fêtes de fin d'année, c'est dans deux semaines et qui dit fête… dit alcool. A cette occasion, l’association Prévention Routière sensibilise les populations à la question de l’alcool et de la conduite le jour de Noel et pour le Nouvel an.

Les bénévoles côte-d'oriens tiennent un stand à la sortie des caisses du carrefour de la Toison d'or ce samedi 10 décembre jusqu'à 19h00.

Des ateliers ludiques pour faire passer le message

Deux ateliers sont proposés aux passants : tout d'abord, un atelier doses-bar/doses-maison, pour mieux comprendre que les doses-maison peuvent être bien plus importantes que les doses-bar.

Dans le centre commercial de la Toison d'Or, l'association Prévention Routière propose un atelier doses-bar/doses-maison © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Juste à côté de ce petit comptoir installé par les bénévoles, un grand tapis, avec un circuit dessiné dessus. le but : réussir le parcours à pied avec des lunettes qui déforment la vision. "On propose trois sortes de lunettes" , explique Claude, l'un des bénévoles. Une paire nous donne l'impression d'être très fatigué, avec l'autre c'est comme si on était ivre et la dernière paire de lunette, c'est pour montrer ce que cela fait de conduire après avoir pris des drogues."

Les bénévoles de Prévention Routière mettent au défi les passants de réussir le parcours à pied avec des lunettes qui déforment la vision © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Les lunettes utilisées pendant le parcours transforment totalement la vision pour montrer ce que cela fait de conduire sous l'emprise de l'alcool © Radio France - Charlotte Schuhmacher

L'association le rappelle : il faut être prudent pendant les fêtes mais tout le reste de l'année aussi. En 2021, en France, 5 366 accidents impliquaient un conducteur alcoolisé.