Dijon : au moins 1600 personnes dans la rue contre le pass sanitaire

Les manifestants anti-pass sanitaire de plus en plus nombreux dans les rues de Dijon. Ils étaient plus de 1600 à manifester ce samedi au départ de la place de la République. Peu de cafetiers et de restaurateurs dans le cortège, malgré l'appel lancé par un établissement dijonnais.