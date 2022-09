Dijon : au quartier de la Maladière, le ras-le-bol contre les chauffards

Dans la nuit du samedi 3 septembre au dimanche 4 septembre, aux alentours de minuit, une voiture remonte à toute vitesse l'avenue Aristide Briand, direction place de la République. Cette rue rectiligne, longue d'1 km depuis la place Saint-Exupéry est, comme toute portion routière en ville, limitée à 50. Mais la voiture roule alors à ce moment à 150 km/h.

Le conducteur perd alors le contrôle de son véhicule, et vient s'encastrer contre un lampadaire, le pliant en deux. Mais la voiture ne s'arrête pas là, fait des tonneaux sur 50m avant d'heurter de plein fouet un autre véhicule en train de se garer. Son occupant, un habitué du quartier, est projeté à plein vitesse contre un mur. Rapidement pris en charge par les pompiers et les riverains, il sera transporté au CHU de Dijon. Aujourd'hui, ses jours ne sont plus en danger.

A la place du lampadaire, ce poteau jaune. © Radio France - Antoine Comte

Neuf jours plus tard, le calme est revenu sur l'avenue Aristide Briand. Un poteau de fortune en plastique jaune a remplacé le lampadaire. Mais le sol reste marqué par l'incident, tout comme les habitants. "J'avais une roue devant chez moi, un pare-choc devant l'arbre, il y avait la plage arrière de la voiture à côté de chez la voisine". Pascale et son mari habite le quartier depuis 22 ans. Et selon eux, la Maladière est malheureusement habitué à ce genre d'accidents : "Deux jours après, un scooter s'est fait fauché par une voiture dans la même avenue. Ca fait plus de 10 ans qu'on a ces problèmes. C'est terrible à dire mais j'ai peur. Pour moi et surtout pour mes petits-enfants".

La mairie sourde aux sollicitations des riverains ?

Même son de cloche chez sa voisine. Séverine est professeure des écoles. Arrivée il y a trois ans avenue Aristide Briand, elle a pris une décision drastique. "Je me déplace en vélo mais je ne prends plus mon avenue. C'est trop dangereux, je préfère faire un détour. Même pour ma fille qui est piétonne, je m'inquiète car elle peut se faire renverser à tout moment. Tant que je n'ai pas un message de sa part me disant qu'elle est bien arrivée, je me fais du soucis vu la vitesse à laquelle roule les gens ici".

Que faire pour arranger cette situation ? Les deux femmes ont appelé la mairie a plusieurs reprises. Avec à chaque fois la même réponse : "On ne demande pas grand chose, seulement des ralentissements, des dos d'ânes, des chicanes ou plus de radars. On nous répond que c'est une grande rue avec des bus et des camions, que c'est dur de changer. On veut juste se sentir en sécurité" regrette Pascale.

"En une fraction de secondes, plus rien, le black out"

Le sexagénaire percuté par les chauffards la nuit du 3 septembre souffre aujourd'hui de multiples fractures. Il a accepté de témoigner au micro de France Bleu Bourgogne. "Je garais ma voiture prêt de mon lieu de travail puis en une fraction de secondes, plus rien, le black out. Je me suis retrouvé projeté contre un mur" se rappelle-t-il. "Je pense qu'un ange gardien a veillé sur moi car ça aurait pu être pire" arrive-t-il à relativiser. "C'est drôle car pendant un court instant, c'est comme si j'avais étais dans un autre monde".

"Cette avenue est dangereuse, et depuis longtemps. Il y a 20 ans, ma fille s'était déjà faite renverser par un jeune conducteur en traversant la route" se remémore avec tristesse le sexagénaire. Comme lui, sa fille a survécu aux drames. "Les feux rouges sont grillés, les stop pas respectés. Il faut mettre des vrais ralentissements où les accidents continueront" reprend le malheureux conducteur, qui devra attendre plus de trois mois avant de reprendre le travail.

Une mortalité routière en forte hausse en 2022

Contacté par France Bleu Bourgogne, la municipalité dijonnaise n'a pas répondu à nos questions. Les riverains de l'avenue Aristide Briand, eux, songent à créer une pétition et à aller manifester leur mécontentement devant la mairie. Pour que les choses changent enfin, alors que la mortalité sur les routes côte-d'oriennes a augmenté de 50 % par rapport à 2021 selon la préfecture (sur la période de janvier à juin 2022).