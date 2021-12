Dijon: Avec la crise Covid, les animaux d'Ani'Nomad sont privés de visites à l'hôpital

L'association Ani'Nomad lance un appel à l'aide et a la solidarité. Faute de pouvoir intervenir à nouveau dans les hôpitaux et maisons de retraite, elle craint de ne plus pouvoir nourrir sa centaine d'animaux. Elle ouvre donc une cagnotte sur Internet et compte sur nous.

Avec le retour de la crise Covid, les hôpitaux et les maisons de retraite limitent leurs visites, et ça pose un gros problème pour certains intervenants. Ceux qui ont du poil aux pattes, des grandes oreilles, des moustaches ou bien une crête sur la tête. Bref tous les animaux de la ferme Ani'Nomad à Plombières-les-Dijon. Il y a ici une centaine d'animaux tous plus mignons les uns que les autres, des lapins très câlins, des écureuils pas farouches, des poules sympas, des chiens rigolos, et on en passe. Tous sont destinés à intervenir comme animaux de compagnie d'un jour dans le cadre de séances de zoothérapie. Ils apportent du bien être aussi bien aux personnes âgées en maison de retraite qu'aux enfants hospitalisés pour des maladies de longue durée.

Un cochon d'Inde sans poils, parfait médiateur pour les enfants hospitalisés © Radio France - Olivier Estran

Il faut trouver 9.500 euros par mois

"Toutes nos animations sont en train d'être annulées" constate Claire Mongeot, la directrice de cette association. "On a fait nos comptes, il ne nous reste plus rien, or les frais d'entretien et de nourriture de nos pensionnaires s'élèvent à 9.500 euros par mois"

Lors de la première crise Covid, l'association a pu compter sur sa trésorerie et le soutien financier de ses bénévoles, mais tout ce petit monde s'épuise et il faut aujourd'hui trouver de nouvelles ressources. "On a ouvert une cagnotte sur HelloAsso" détaille Claire Mongeot "mais on accepte aussi les dons en nature, nourriture pour animaux, litière, paille, fourrage, lingots d'or ou clés de voitures" lance-t-elle avec humour pour contrer l'angoisse bien présente.

On trouve mêmes des écureuils apprivoisés ! © Radio France - Olivier Estran

L'espoir d'exister encore en 2022

"On ne peut pas confier nos animaux à des particuliers le temps de retrouver une situation normale, comme nos pensionnaires interviennent en milieu médical, ils ne peuvent pas quitter notre centre et sont suivis chaque semaine par une vétérinaire" précise Claire Mongeot

Nourriture, fourrage, litière : tous les dons sont les bienvenus © Radio France - Olivier Estran

La situation est aussi difficile pour l'association : "Depuis le début de la crise Covid, nous avons du réduire notre équipe, nous sommes passés de 5 à 3 salariés. J'ai demandé de nouvelles mesures de chômage partiel qui viennent d'être refusées. Nous voulons pourtant garder nos employées qui sont engagées et compétentes" assure Claire Mongeot. "On espère que notre appel à l'aide sera entendu pour exister encore en 2022 !"