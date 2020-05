Dijon : avec le déconfinement, les travaux du skatepark en plein air peuvent démarrer

Avec le déconfinement, les gens ressortent et les chantiers reprennent ... ou commencent ! C'est le cas pour le futur skatepark en plein air de Dijon, près du Stade Gaston Gérard. Le terrassement va commencer la semaine du 18 mai 2020.

Le projet était dans les tuyaux depuis plus d'un an : les travaux du futur skatepark en plein air ont commencé à Dijon. Ils ont démarré une semaine avant le début du déconfinement, début mai 2020. Le skatepark prendra place entre l'Avenue Maréchal Lyautey et le Boulevard Paul Doumer, près du Stade Gaston Gérard.

à lire aussi Dijon aura prochainement un nouveau skateparc

Sur le chantier du futur skatepark avenue Lyautey, à Dijon © Radio France - Stéphanie Pérenon

Début 2019, 400.000 euros avaient été débloqués par le conseil municipal pour la réalisation du skatepark. L'entreprise Roger Martin est en charge du terrassement pour trois à quatre mois, dont la phase préparatoire était en train de se terminer vendredi 15 mai 2020. Une autre entreprise viendra ensuite finir l'ouvrage selon les informations de France Bleu Bourgogne. A l'époque, l'adjointe au maire de Dijon Nathalie Koenders évoquait une fin des travaux pour 2020. On ne sait pas pour l'instant en quoi le confinement va décaler (ou non) la livraison du chantier.