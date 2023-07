Dijon : Charly, handicapé depuis son adolescence va pouvoir voir le mont Blanc

L'idée est venue d'une discussion entre deux amis : Paul et Léo-Paul. À l'origine, ils souhaitaient partir à l'aventure autour du mont Blanc, mais pour donner plus de sens à ce projet, ils ont décidé d'y aller avec une personne qui ne peut pas le faire par ses propres moyens. Cette personne, c'est Charly, un Dijonnais de 32 ans, handicapé depuis son adolescence des suites d'une malformation artérioveineuse congénitale. Après son AVC, il reste deux mois dans le coma. Aujourd'hui, il peut s'exprimer mais reste assis dans un fauteuil roulant pour se déplacer. Le départ de l'aventure a lieu ce mercredi matin, jusqu'à lundi soir prochain.

En tout ce sont dix étudiants et diplômés en kinésithérapie qui se déplaceront avec lui lors de plusieurs circuits de randonnée, guidés par un accompagnateur en haute montagne. Ils seront chargés, à tour de rôle, de tenir la joëlette sur laquelle sera installé Charly, à la place de son traditionnel fauteuil roulant. "C'est un peu un fauteuil roulant tout terrain, décrit Léo-Paul. Il y a une roue sous l'assise et des grandes cannes devant et derrière pour la stabiliser et avancer sur des terrains techniques". Le but est également de permettre à Charly de faire quelques pas debout, devant le mont Blanc, parce qu'il peut se déplacer seulement avec de l'aide. Mais avant tout ça, le jeune homme devra vaincre une peur : "j'ai le vertige", confie-t-il, sans perdre son sourire qui témoigne de sa hâte de commencer le périple.

3.000 euros récoltés

Si le projet a pu aboutir, c'est grâce à une cagnotte lancée sur internet, pour financer le voyage. Il fallait "3.000 euros pour être à l'aise" raconte Paul. Grâce à cet argent, les initiateurs du projet pourront même faire un don à l'association qui prête à Charly la joëlette. Ils ont également pu acheter un matelas gonflable afin que Charly soit plus à l'aise et puisse être installé en hauteur lors de leur bivouac.

Face à cet élan de solidarité, la mère de Charly, Karine Ressy est très touchée : "ce sont des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans. C'est super d'avoir des jeunes qui pensent à s'occuper de personnes à mobilité réduite, qui ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Pendant 5 jours, ce n'est pas une mince affaire !". Elle souligne que Charly ne part jamais en vacances sans ses parents, et qu'il est ravi de prendre part à cette aventure.

Pour suivre Charly et son équipe, il faut suivre le compte Instagram "mont.des.copains" .