Dijon : d'importants travaux débutent dans le quartier des Antiquaires

GRDF entame ce lundi 23 janvier un chantier de renouvellement de canalisation Basse Pression. Suivront les branchements associés dans tout le quartier des Antiquaires. Et qui dit travaux, dit aussi perturbations. Voici le détail.

Après les rues du centre historique, GRDF, (Gaz Réseau Distribution France) poursuit sur sa lancée. Un chantier de renouvellement de canalisation Basse Pression, ainsi que des branchements associés débute ce lundi 23 janvier dans le quartier des Antiquaires.

Calendrier du chantier

C'est la rue Vannerie qui est concernée dans un premier temps, dans la portion comprise entre les rues Jeannin et du Lycée (tronçon entre le N° 77 et le N° 55). Ce premier chantier est prévu du 23 janvier jusqu'au 7 avril, cette dernière date à titre d'indication puisque susceptibles de changer en fonction des aléas. La deuxième phase concernera la Rue Dietsch, entre les rues Jean-Jacques Rousseau et Diderot – Cette Intervention est prévue du 20 au 24 février, pendant les congés scolaires.

Des perturbations inévitables

Pendant la durée des chantiers, la circulation automobile sera interdite rue Vannerie, entre les rues Jeannin et du Lycée. Même chose, entre les rues d’Assas et Dietsch. En conséquence, la rue Jeannin, habituellement à double sens entre Vannerie et Diderot, sera mise en sens unique. Des déviations pour rejoindre la Place de la République, la rue Jeannin et la rue Jean-Jacques Rousseau seront mises en place sur le terrain.

Pour faciliter le passage des véhicules, la rue d’Assas sera mise en sens unique Vannerie vers J.J.Rousseau, sur cette portion de la rue. Lors des travaux rue Dietsch, la rue Jean-Jacques Rousseau, entre la rue de Dietsch et la rue d’Assas, sera mise en sens unique République > Assas,

Le stationnement, en dehors des zones de travaux et hormis quelques places rue Dietsch (entre Diderot et Thiers), sera conservé. L’accès des riverains ainsi que le cheminement piéton seront maintenus en permanence. Dans son communiqué, GRDF se dit conscient de la gêne occasionnée, et affirme mettre tout en oeuvre pour limiter les impacts sur la vie du quartier.