Dijon : cantine, dates, transports, les nouvelles annonces sur la reprise de l'école

Ce mardi, le maire de Dijon, François Rebsamen, donne des précisions concernant la réouverture des écoles progressive, à partir du jeudi 14 mai. Reprise des transports scolaires, cantine gratuite pour les revenus les plus modestes, dates d'ouverture des écoles : France Bleu Bourgogne fait le point.

Photo d'illustration : une école publique maternelle et élémentaire prépare la rentrée scolaire

Ce mardi, François Rebsamen précise les modalités de reprise de l'école à Dijon. Selon le maire, celle-ci sera progressive, avec une pré-rentrée le 11 mai pour les enseignants et un accueil des enfants à partir du 14 mai. François Rebsamen annonce aussi la reprise du transport scolaire, et la gratuité de la cantine pour les familles aux revenus les plus modestes. Le détail des annonces dans cet article.

Voici les annonces à retenir ce mardi 5 mai sur la réouverture des écoles à Dijon :

Pré-rentrée le 11 mai et rentrée le 14 : le maire de Dijon confirme la pré-rentrée pour les équipes enseignantes le 11 mai, puis un accueil des enfants progressif à partir du jeudi 14 mai. Cette reprise de l’école sera effectuée "selon les consignes édictées par le ministre de l’éducation nationale et le gouvernement", assure le maire. "Pas plus de 15 élèves par classe. Nous seront prêts, je veux absolument rassurer les parents."

Envoi de SMS aux parents pour prendre la température : la mairie de Dijon a envoyé un sms aux parents d’élèves des classes de grande section maternelle, de CP et de CM2, dont le ministre de l’éducation nationale a annoncé qu’ils seront les premiers à retourner à l’école. Ce sondage a permis de mesurer le nombre des parents qui, sur la base du volontariat, pensent remettre leurs enfants à l’école, et à la restauration scolaire, assure la mairie.

La cantine gratuite pour les foyers les plus modestes : la restauration scolaire ne sera pas facturée pour tout le 1er semestre de janvier aux congés d’été, pour toutes les familles dont le revenu total est inférieur à 1 200 € par mois, assure le maire.

Désinfection des écoles dès le 7 mai : le jeudi 7 mai, assure le maire, tous les établissements scolaires seront nettoyés et désinfectés. Les écoles, le périscolaire et la restauration scolaire pourront alors réouvrir. Outre ceux des parents volontaires, les enfants du personnel soignant et des publics participant à l’organisation des services de sécurité resteront prioritaires : pompiers, gendarmerie, police nationale et municipale, personnel municipal.

Réouverture progressive des crèches à partir du 11 mai : Pas plus de 10 enfants par groupe, précise François Rebsamen. L’accueil des jeunes enfants de parents qui travaillent devrait être privilégié. Les parents seront contactés individuellement pour voir quelle solution est la plus appropriée pour eux, assure la mairie.