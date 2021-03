Dijon : des artisans d'art se regroupent pour monter une boutique éphémère en centre-ville

Ils vendent les savons, les bijoux, les sacs à mains, des poupées au crochet ou des luminaires qu'ils ont patiemment réalisé dans le fond de leurs ateliers. Des artisans d'art vous attendent jusqu'à dimanche à Dijon. Mais les temps sont durs et les clients plutôt rares en ce moment.

Depuis lundi dernier et jusqu'à dimanche sept créateurs et artisans d'art vous attendent 2 rue Auguste-Comte entre la rue Verrerie et la rue Jean-Jacques Rousseau dans une boutique éphémère. Ils ont installés des petits stands, comme autant de microscopiques boutiques dans une ancienne ferronnerie.

De tout à tous les prix

Les prix vont de quelques euros à 150 euros pour des savons artisanaux, des bijoux, des sacs à main ou des lampes confectionnées à partir de cartons recyclés. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter, avec bonhomie Honorine Berthier, invite les passants à entrer pour jeter un coup d'oeil.

Trois créatrices présentes ce mardi dans la boutique éphémère, au centre en rouge, Honorine Berthier © Radio France - Thomas Nougaillon

Tout est fermé, pas eux

Alors que les cafés, les restos, les musées sont tous fermés, rencontrer des artistes ne peut pas faire de mal explique en somme cette créatrice d'objets pour les enfants et par ailleurs organisatrice de ce rassemblement d'artisans. "Faites vous plaisir, profitez de ce qu'on peut vous apporter tant qu'on peut encore le faire. Il y a tellement de choses qui sont fermées... Nous on est là !"

Lia Fatone vend les savons qu'elle fabrique dans son atelier de Saint-Apollinaire © Radio France - Thomas Nougaillon

Quelques uns des savons de Lia Fatone © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce mercredi 24 mars 2021 à 7H15 sur France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7) Honorine Berthier est l'invitée de la Nouvelle Eco. Depuis le début de la crise elle a divisé ses revenus par 3. Même si pour certains cette activité tient plus de la passion que d'un véritable métier, pas facile de ne ramener que 200 euros par mois en moyenne nous dira t-elle.