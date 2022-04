Dijon : des collégiens collectent plus de 5.000 euros pour l'Ukraine

Ils ont fait battre leur cœur pour l'Ukraine. A Dijon, 450 élèves du collège des Lentillères ont mouillé le maillot pour la bonne cause. Durant 20 minutes chacun d'entre eux a tenté de faire le plus grand nombre de tours possible de leur terrain de sport. A chaque tour effectué, un euro reversé par un parrain ou une marraine en faveur de la Croix-Rouge pour l'Ukraine. Beaucoup de professeurs et de parents ont joué le jeu en finançant cette course.

Objectif : un maximum de tours en 20 minutes ! © Radio France - Pauline Boudier

Cette opération au collège des Lentillères s'est déroulée avec le soutien avec de joueuses professionnelles du DFCO. Solènne Barbance et Alicia Soleilhet sont venues courir avec les élèves. Il faut dire qu'ils ont comme professeur de sport Ophélie Cuynet, ancienne capitaine du DFCO et défenseure au sein des Rouges. Elle a elle aussi rejoint la dernière course.

Ophélie Cuynet (en rouge) aux côtés de ses co-équpières © Radio France - Pauline Boudier

Les collégiens et les collégiennes ont parcouru au total 1059 kilomètres. Cela fait un total de 5.295 euros reversés à la Croix-Rouge pour l'Ukraine. Un grand bravo à ces collégiennes et collégiens !