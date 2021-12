Dijon : des épiceries nocturnes du centre-ville obligées de fermer entre minuit et 6h du matin

Des épiceries de nuit obligées de baisser le rideau entre minuit et 6h du matin à Dijon ! La mairie a pris un arrêté en ce sens ce jeudi 9 décembre 2021, en visant les épiceries du secteur de la place de la République à Dijon.

La mesure drastique a été provoquée par de nombreuses plaintes déposées par les riverains. En cause, des nuisances sonores des fêtards et plus inquiétant un nombre d'agressions qui augmente autour de la place de la République depuis le dernier déconfinement. Les autorités veulent donc éviter les rassemblements près des épiceries... et empêcher la vente d'alcool. Une petite dizaine d'épiceries sont ainsi concernées par l'arrêté.

Un manque de dialogue entre les épiciers et la mairie de Dijon ?

Dans le détail, le périmètre concerné part de la place de la République. Il englobe notamment les rues Jean-Jacques Rousseau, de la Préfecture, le boulevard de la Trémouille ou le boulevard Clémenceau. Des horaires de fermeture entre minuit et 6h du matin, à respecter obligatoirement pour les épiciers jusqu'au 15 mai 2022 !

Une "fermeture abusive" pour les principaux concernés : présent depuis 2014, Hakim Ben Mohammed tient 2 épiceries impactées par l'arrêté, rue Jean-Jacques Rousseau. Celui qui est aussi le président de l'Union des commerçants de proximité (UCP21) regrette "le manque de dialogue" avec la mairie de Dijon, malgré la dizaine de mails envoyés.

Hakim Ben Mohammed parle carrément de la crainte de "ce qui ressemble à un 2e confinement." La fermeture de son épicerie va provoquer une perte de 50% du chiffre d'affaires, voire le licenciement de deux salariés en CDI. Face à ces conséquences, l'épicier propose des solutions comme la création d'une brigade spécifique à la vie nocturne. Il suggère : "pourquoi ne pas créer un poste spécifique à la tranquillité publique ? il faut des agents de la tranquillité publique en plus de la police municipale et nationale."

L'arrêté est prévu pour durer jusqu'au 15 mai 2022

Des propositions balayées d'un revers de main par la première adjointe à la mairie de Dijon. Nathalie Koenders justifie l'arrêté, il était indispensable vu le contexte : ”on voit qu’à certaines heures de la nuit, il peut y avoir des regroupements devant ces établissements. Malgré toute la pédagogie que nous avons faite avec les commerçants, nous avons dû limiter les horaires d’ouverture."

Selon Nathalie Koenders, les agents de la police ont "une connaissance du terrain suffisante" pour gérer les problèmes liés à la vie nocturne. D'autant que les policiers municipaux ont maintenant "une amplitude horaire plus forte, en terminant leurs patrouilles à 2h30 du matin", selon les précisions de l'adjointe du maire de Dijon François Rebsamen.

A droite, l'arrêté est contesté aussi par l'opposition. Pour le conseiller municipal Bruno David, l'arrêté est une "mesure insuffisante" pour ramener le calme.

"Les troubles relèvent de l'ordre public, pas des commerçants. Il faut une augmentation des effectifs de la police municipale et plus de plages horaires pour la police armée. Je demande aussi de tester les radars sonores face aux nuisances. Ouvrons le dialogue !"

Par la voix de Nathalie Koenders, la mairie de Dijon se dit "prête au dialogue" mais à "la fin de l'arrêté, au 15 mai 2022." Toujours selon l'arrêté, les snacks ou "établissements assimilés vendant des produits alimentaires" sont aussi concernés par la limitation horaire.