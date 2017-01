Dijon : des étudiants donnent de leur temps en échange d'une bourse

Pour la deuxième année, la Ville de Dijon exige des étudiants qu'ils fassent du bénévolat pour pouvoir obtenir une bourse d'étude municipale. Pour permettre aux étudiants de rencontrer les associations dijonnaises, un forum est organisé ce mardi soir à la maison des associations.

Une bourse d'étude contre un engagement citoyen. Voilà ce que propose la Ville de Dijon depuis maintenant trois ans. Le principe est simple : pour pouvoir toucher une somme entre 500 et 1.000 euros, les étudiants doivent donner huit heures de leur temps dans l'une des associations labellisées par la mairie.

Parmi ces associations, il y a par exemple le Secours Populaire, ou encore l'épicerie solidaire Epi'sourire. Cette épicerie a accueilli l'an dernier 33 jeunes boursiers. Des étudiants qui reviennent parfois, en dehors des 8h obligatoires, pour donner un coup de main. La responsable d'Epi'sourire Christine Corneloup reconnait que ce système est "une aide non négligeable. Et ça permet aussi de faire découvrir aux jeunes le monde associatif , et pourquoi pas de susciter des vocations."

Epi'Sourire fait partie de la vingtaine d'associations labellisées par la Ville de Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

250 étudiants sont sélectionnés chaque année pour bénéficier de cette bourse un peu particulière. Le choix se fait selon des critères sociaux, les étudiants doivent être installés à Dijon depuis au moins cinq ans et être inscrits dans un établissement de l'enseignement supérieur de la ville.

Ce mardi, la Mairie organise une sorte de forum à la Maison des associations pour que les étudiants puissent rencontrer les responsables des associations et choisir l'endroit où ils vont faire leurs heures de bénévolat. Pour en savoir plus sur les bourses municipales, rendez-vous sur le site mydijon.fr.